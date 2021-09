El jefe del Ejército de EEUU exigió ser consultado si Trump ordenaba un ataque nuclear tras el asalto al Capitolio

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley, tom贸 medidas en enero y orden贸 ser consultado en caso de que el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, se inclinara a favor de llevar a cabo un ataque nuclear.

Seg煤n extractos del nuevo libro de los periodistas Bob Woodward y Robert Costa, 'Peligro', al que ha tenido acceso la cadena CNN, los poderes presidenciales de Trump se vieron as铆 recortados ante la posibilidad de que decidiera tomar medidas dr谩sticas tras el asalto al Capitolio, que tuvo lugar el 6 de enero.

Los periodistas del 'Washington Post' han se帽alado as铆 que Milley se puso incluso en contacto con las autoridades chinas para evitar un conflicto armado a gran escala y dio la raz贸n a la presidenta de la C谩mara de Representantes, Nancy Pelosi, cuando esta se refiri贸 a la salud mental del presidente.

"No podemos saber qu茅 va a hacer. Ya sabes que est谩 loco. Est谩 loco desde hace tiempo", asever贸 Pelosi durante una llamada telef贸nica a Milley realizada el 8 de enero. El militar, por su parte, asegur贸 que "estaba de acuerdo en todo".

Milley tambi茅n mantuvo una llamada telef贸nica con su hom贸logo chino, Li Zuocheng, para garantizar que no hab铆a peligro de un ataque u otro acto impredecible de car谩cter militar en los 煤ltimos d铆as de Trump en la Casa Blanca. "Estamos preparados. Todo est谩 bien", le explic贸 Milley a Li. "La democracia puede ser un poco estrafalaria a veces", manifest贸.

El libro tambi茅n incluye m谩s detalles sobre los esfuerzos de Trump por dejar de lado al vicepresidente, Mike Pence, y bloquear al Congreso para que no certificaran la victoria de Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020.

Seg煤n las informaciones de Woodward y Costa, Trump "perdi贸 los papeles" el 5 de enero intentando convencer a Pence para que "estuviera de su parte", si bien el vicepresidente insisti贸 en su deber constitucional de presidir el Congreso.

"驴No ser铆a divertido que pudieras hacerlo?", pregunt贸 Trump, que amenaz贸 a Pence con dejar de ser su amigo si no lo hac铆a. "No, no es posible", habr铆a contestado Pence mientras una turba de seguidores del magnate se reun铆an frente al Capitolio para lo que se convertir铆a poco despu茅s en un asalto a la sede del Congreso de Estados Unidos.

D铆as antes del asalto, Pelosi mostr贸 su preocupaci贸n sobre la salud mental de Trump y realiz贸 una serie de llamadas a las Fuerzas Armadas para que los altos cargos del Ej茅rcito realizaran comprobaciones en relaci贸n con posibles 贸rdenes de ataque, lo que inclu铆a ataques nucleares.

Sin embargo, Milley asegur贸 a Pelosi que se hab铆an tomado las medidas de precauci贸n necesarias para evitar que Trump iniciara cualquier conflicto b茅lico, incluso aunque no existan pruebas de que esa fuera su intenci贸n.

Milley no inform贸 a Trump del nuevo protocolo a seguir, que pasaba por que los generales le informaran de cualquier decisi贸n militar de tales caracter铆sticas antes de llevar a cabo las 贸rdenes del presidente.

"Puedo garantizar que respecto al uso del poder militar, (...) no vamos a hacer nada ilegal o loco", recalc贸.