Ángel Di María se quebró al hablar de sus padres: “Son los que más sufren”

Ángel Di María no pudo contenerse y se quebró este lunes al ser entrevistado por Sebastián Vignolo en ESPN, cuando le mostraron las imágenes del llamado telefónico que tuvo con sus padres en pleno campo de juego del Maracaná instantes después de ganar la ansiada Copa América.

“(En ese momento) estaba hablando con mi viejo. Es difícil hablar después de esto. Son los que más sufren . Mi viejo ama el fútbol y está siempre ahí mirando todo, viendo que te put...an, que te liquidan, que te dicen que no servís para nada”, retrató Di María entre lágrimas.

A su vez, “Fideo” contó que muchas veces sus padres le preguntaban para qué seguía jugando con la Selección “(Pero al mismo tiempo) siempre quieren que sigas, porque me enseñaron eso de chico, me enseñaron a nunca bajar los brazos”, subrayó. Por eso, el jugador de 33 años dijo que ese “era el llamado que quería hacer porque sabían que iban a tener una alegría muy grande”. Entre risas, el volante del PSG reveló que su padre “estaba medio emocionado, medio chupado”.

Ángel Di María se quebró al hablar de sus padres

El ex Real Madrid, Manchester United y Benfica contó que durante la final de la Copa América, desde que marcó el tanto a los 22 minutos del primer tiempo, sabía que la Selección argentina no iba a perder. “A partir de ahí se me vino todo a mi cabeza, todos los años de sufrimiento, las lesiones, y ellos (por los padres) eran los primero que tenía presentes, porque eran los primeros que habían sufrido”.

Luego, el laureado deportista contó los sacrificios que hicieron sus padres para que él pudiera jugar al fútbol en su niñez: “Sabía que me daban cosas a mí y no a mis hermanas, que para comprar un par de botines se prohibían de comprar unas zapatillas a mi hermana para la escuela. Era hasta jodido comprar pegamento para pegar los botines” .

En ese sentido, Di María contó que, desde que empezó a ganar dinero, les da a sus hermanos y sus padres “la vida” porque “se lo merecen”. “Mis hermanas tuvieron mil cosas que no pudieron hacer. Una se volvió a la Argentina porque quería estudiar, y le pude pagar todos los estudios. Todo eso me llena el alma”, aseveró.

“Liberados”

Por otra parte, el volante surgido en las inferiores de Rosario Central se refirió a la “liberación” que los jugadores de la Selección sintieron tras obtener el título, y lo diferenció de otros momentos: “No es que nos escondíamos, es que no estábamos al 100% en las vacaciones. Nos íbamos porque tenés familia, porque tenés hijos, porque necesitás llevar a tus hijos de vacaciones, pero nunca estabas concentrado en esas vacaciones, porque siempre te quedaba ese sabor amargo de una copa, de una final, de una semifinal, pero creo que esta vez nos soltamos demasiado después de salir campeón. La felicidad era absoluta y fueron muy lindas”.

Ángel Di María NELSON ALMEIDA - AFP

Asimismo, Ángel admitió que haber salido campeón de América y hacer el gol en la final le “cambió todo” . Y dijo que “poco a poco” se van dando cuenta de lo logrado. “El otro día, en el Monumental, nos dimos cuenta de que somos los últimos campeones de América, que les pusimos dar una alegría a muchísima gente. Escuchar el ‘gracias’ de al gente, ya te llena para toda la vida” .

Finalmente, el ganador de 30 campeonatos reveló intimidades del arribo de Lionel Messi a París: “Es la primera vez que tiene que buscar casa, escuela, y no es nada fácil. Mi mujer habla mucho con Anto (por Roccuzzo) y trata de ayudarla en todo lo que necesita. Los nenes van a la escuela de mis hijas, Ciro va con mi hija, tienen tres años, van juntos, y se llevan espectacular”, concluyó.

LA NACION