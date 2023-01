El Papa recuerda a Benedicto XVI y dice que los que hacen proselitismo son paganos disfrazados de cristianos

El Papa Francisco ha vuelto a citar a Benedicto XVI, fallecido el pasado 31 de diciembre a los 95 a√Īos para afirmar que "la Iglesia no hace proselitismo" sino que m√°s bien "crece por atracci√≥n". De este modo, se hac√≠a eco en la Audiencia General de este mi√©rcoles 11 de enero de la homil√≠a del papa em√©rito en la misa inaugural de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, en Aparecida el 13 de mayo de 2007. "No olvidemos esto. Cuando ve√°is cristianos que hacen proselitismo, no son cristianos. Son paganos disfrazados de cristianos", ha a√Īadido.

El Papa comenzaba un nuevo ciclo de catequesis, dedicado al "celo apost√≥lico" es decir la evangelizaci√≥n, que se trata de una "dimensi√≥n vital" para la Iglesia. "La comunidad de los disc√≠pulos de Jes√ļs de hecho nace apost√≥lica, misionera, no proselitista", ha indicado.

As√≠, tras explicar c√≥mo el celo apost√≥lico de Mateo comienza donde vive y con la gente que conoce, Francisco ha lanzado un mensaje: "No debemos esperar ser perfectos y tener hecho un largo camino detr√°s de Jes√ļs para testimoniarlo; nuestro anuncio empieza hoy, ah√≠ donde vivimos. Y no empieza tratando de convencer a los otros, sino testimoniando cada d√≠a la belleza del Amor que nos ha mirado y nos ha levantado".

El Pont√≠fice ha vuelto a recordar al papa em√©rito tras la catequesis, en el saludo a los peregrinos polacos. "En los √ļltimos d√≠as hemos dado gracias a Dios por la persona, la ense√Īanza y el ejemplo del Papa em√©rito Benedicto XVI. Su fe os estimula en el crecimiento espiritual, basado en la verdad del Evangelio y en el amor fraterno, testimoniado en la familia, en el trabajo y en la vida social", ha dicho.

Poco antes, en el saludo a los fieles de lengua alemana ha pedido, como ense√Ī√≥ el papa Benedicto XVI, mirar a Jesucristo con confianza. "As√≠ podemos experimentar, como el ap√≥stol Mateo, el amor y la misericordia del Se√Īor", ha subrayado.

El libro de georg g√§nswein se publica ma√Īana

El Papa presidi√≥ el pasado 5 de enero el funeral por Benedicto XVI con el que se cerr√≥ una etapa ins√≥lita en la Iglesia cat√≥lica de convivencia entre dos pont√≠fices. Paralelamente, el secretario personal del papa em√©rito, Georg G√§nswein, publicar√° este jueves 12 de enero un libro titulado 'Nada m√°s que la verdad, mi vida al lado de Benedicto XVI', en el que hace revelaciones sobre este periodo, como que a Joseph Ratzinger le provoc√≥ "dolor en el coraz√≥n" que Francisco limitara la misa en lat√≠n, revelaciones que han suscitado perplejidad en la curia, seg√ļn la prensa italiana.

Tambi√©n un sacerdote de B√©rgamo (Italia), Alberto Varinelli, escribi√≥ carta abierta en la que le pide que frene la publicaci√≥n de su libro porque considera que el contenido "humilla" al Papa Francisco, servir√° para que lo "ataquen" y "har√° da√Īo a la unidad de la Iglesia".

En el libro, cuyo contenido fue adelantado el pasado jueves por Europa Press, Gänswein confiesa también que se quedó "en shock" cuando Francisco le encargó que dejara a un lado sus ocupaciones como prefecto de la Casa Pontificia para dedicarse a cuidar de Benedicto XVI en 2020. También cuenta en el libro que recibió instrucciones precisas de Benedicto XVI para que destruya todos sus documentos privados de todo tipo "sin excepciones".

El Papa se reuni√≥ el pasado lunes con G√§nswein, tal y como figuraba en su agenda p√ļblica, aunque no ha trascendido el contenido de este encuentro.

Europa Press