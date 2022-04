El Papa retoma con dificultad la agenda en el Vaticano: "Esta rodilla no termina de curarse"

El Papa ha retomado este miércoles la agenda prevista en el Vaticano, después de suspender sus citas de este martes por consejo médico, aunque se ha hecho evidente la gonalgia aguda que sufre en la rodilla derecha y que le impide desplazarse con normalidad.

"Me despido de vosotros sentado porque esta rodilla no termina de curarse y no puedo estar de pie mucho tiempo: disc√ļlpadme por esto", ha se√Īalado el Pont√≠fice al terminar la audiencia general de este mi√©rcoles antes cientos de fieles.

Francisco ha accedido con gran dificultad al palco instalado en la plaza de San Pedro del Vaticano. Las cámaras han grabado el momento en el que -ayudado por un asistente caminaba renqueante- hasta el sillón donde se ha sentado para presidir la audiencia general de este miércoles ante cientos de peregrinos.

El pasado viernes el Papa también tuvo que despejar su agenda para someterse a un chequeo médico. El Vaticano solo informó de que había anulado sus compromisos, pero no dio un parte médico sobre su estado de salud. Francisco arrastra una lesión en la rodilla derecha que le impide estar mucho tiempo de pie y dificulta su caminar. Debido a la gonalgia que le ha exacerbado la artrosis y el desgaste del cartílago, el Vaticano tuvo que modificar algunos ritos durante la Semana Santa para evitarle desplazamientos innecesarios.

En varias de las celebraciones lit√ļrgicas el dolor en la rodilla se hizo evidente ya que o permanec√≠a sentado o necesitaba la asistencia de dos ayudantes para poder andar. Este domingo tampoco pudo presidir la misa prevista para el domingo de Misericordia. El Papa pronunci√≥ sentado en un sill√≥n la homil√≠a, pero no pudo celebrar la misa ya que implica estar en varios momentos de pie.