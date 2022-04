El presidente insta a las empresas que utilizan el autoabastecimiento energético a resolver este problema

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido a las empresas que utilizan el autoabastecimiento de energía eléctrica que se sienten a negociar para resolver este problema, ya que esta práctica es "ilegal" y es un "mercado clandestino".

"Hago un llamamiento a estas empresas para que nos sentemos, para ver c√≥mo vamos a resolver el problema, porque yo tengo que aplicar la ley, si no me convierto en c√≥mplice", ha dicho el mandatario mexicano, agregando que "no puede hacer la vista gorda", seg√ļn ha recogido el diario 'Milenio'.

En este sentido, L√≥pez Obrador ha se√Īalado en su conferencia de prensa matutina que en cerca de 15 d√≠as se tendr√° el an√°lisis completo de dichas empresas y tambi√©n ha aprovechado para recomendarles que revisen el marco legal con abogados.

El mandatario mexicano ha insistido en que se va a cumplir con el compromiso de no subir el precio de la luz y ha asegurado sentirse contento por la nacionalización del litio, que supone "el funcionamiento de la industria y la tecnología", tal y como ha informado el diario 'La Jornada'.

Las bancadas de los partidos Morena, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron con 298 votos a favor y 197 abstenciones en contra --de la oposición-- esta iniciativa tras fracasar la reforma eléctrica.

En concreto, la medida contempla la ampliación del artículo cinco de la ley en el que se establece la exploración, explotación, así como el beneficio y el aprovechamiento del litio y de sus cadenas de valor, tal y como informó el diario 'El Universal'.

De esta forma, se aprobó una alternativa a la reforma eléctrica que permite establecer el litio como "un mineral estratégico en el desarrollo industrial y tecnológico" y que autoriza al Estado mexicano su explotación.