El primer ministro de India anuncia que derogará las controvertidas leyes agrarias que alentaron las protestas

El primer ministro indio, Narendra Modi, ha anunciado este vienes que derogará las tres nuevas y controvertidas leyes agrarias contra las que los agricultores han protestado desde hace un año.

"El propósito de las nuevas leyes era fortalecer a los agricultores del país, especialmente a los pequeños", ha defendido Modi en un mensaje a la nación, para avanzar que ya que finalmente no se ha "logrado convencer a algunos agricultores", se iniciará el proceso de revocación de la leyes, recoge el diario 'The Times of India'.

Por ello, ha llamado a los agricultores a suspender las protestas que se desarrollan desde noviembre de 2020 para reclamar la retirada de las legislaciones, las cuales para el Gobierno son necesarias para modernizar el sector y sus infraestructuras, pero que los trabajadores del campo creen que beneficiarán a las grandes corporaciones.

Las tres leyes señaladas ponen fin en la práctica al sistema de adquisiciones que garantiza a los agricultores precios mínimos para sus productos y les protege de las fluctuaciones del mercado

Modi ha incidido en que las propuestas fueron introducidas tras ser "consultadas" con expertos en varias materias y con la "bienvenida" de sectores vinculados a la agricultura "en todos los rincones del país".

"Pido disculpas a los compatriotas porque no pudimos confiar en una sección de agricultores", ha lamento, refiriéndose a aquellos que han rechazado las propuestas. Así, ha avanzado que tras la derogación de las controvertidas leyes, se pondrán en marcha nuevas iniciativas.

El sindicato agrícola Unión Bharatiyan Kisan en el municipio de Ugrahan, el más grande de todos los que han participado en las movilizaciones, ha acogido con satisfacción el anuncio de Modi.