El Proyecto Avanzado de Almacenamiento de Energía Limpia recibe un compromiso condicional de 500 millones de USD del Departamento de Energía de EE.UU.

La Oficina de Programas de Préstamos del Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) anunció hoy que emitió un compromiso condicional con Advanced Clean Energy Storage I, LLC, Mitsubishi Power Americas, Inc., Magnum Development, LLC y Haddington Ventures, LLC, por hasta 504,4 millones de USD en financiamiento de deuda para el Proyecto Avanzado de Almacenamiento de Energía Limpia, que se espera que sea la instalación industrial de almacenamiento y producción de hidrógeno ecológico más grande del mundo (el “Proyecto”). Este compromiso de financiamiento condicional significa el último hito de desarrollo para el Proyecto.

Advanced Clean Energy Storage project receives $500 Million conditional commitment from U.S. Department of Energy. The Advanced Clean Energy Storage project is expected to be the world’s largest industrial green hydrogen production and storage facility. (Photo: Business Wire)

El centro de hidrógeno de almacenamiento avanzado de energía limpia líder en la industria, ubicado en Delta, Utah, se anunció en mayo de 2019, y en tres años se encuentra en las etapas finales de cierre de deuda y capital. Actualmente, el centro ha asegurado todos los contratos principales, incluida la compra; contratistas de ingeniería, adquisición y construcción (engineer, procure and construct, EPC); principales proveedores de equipos y proveedores de operaciones y mantenimiento (Operations and Maintenance, O&M). Haddington Ventures, el asesor financiero del centro y patrocinador de capital de Magnum Development, está asegurando 650 millones de USD a través de su Programa de Sindicación de Capital. Estas inversiones financieras críticas garantizarán la escalabilidad y crecimiento futuros del centro.

“Estamos increíblemente emocionados de alcanzar este importante hito, no solo para nuestro centro, sino para la industria del hidrógeno en su conjunto”, dijo Michael Ducker, vicepresidente sénior de Infraestructura de Hidrógeno de Mitsubishi Power Americas y presidente de Advanced Clean Energy Storage I. “Igualmente gratificante es haber pasado el año pasado asociándose y trabajando con un equipo tan progresista e increíblemente talentoso de Intermountain Power Agency para abrir camino a esta instalación líder en el mercado. Nos sentimos honrados de compartir este momento de la industria con ellos junto con todos nuestros socios de clase mundial que se unen a este esfuerzo”.

El centro se diseñará inicialmente para convertir energía renovable a través de 220 MW de electrolizadores para producir hasta 100 toneladas métricas por día de hidrógeno ecológico, que luego se almacenará en dos enormes cavernas de sal, cada una capaz de almacenar 150 GWh (gigavatios hora) de energía. Financiada con el apoyo de la garantía de préstamo del DOE, esta instalación suministrará materia prima de hidrógeno al Proyecto Renovado IPP de la Agencia de Energía Intermountain (Intermountain Power Agency, IPA), una planta de energía de ciclo combinado con turbina de gas con capacidad de hidrógeno de 840 MW, que inicialmente funcionará con una mezcla de 30 por ciento de hidrógeno ecológico y 70 por ciento de gas natural por volumen a partir de 2025 y aumentará al 100 por ciento para 2045.

“El Proyecto IPP Renovado se compromete a ayudar a la región a cumplir sus objetivos de carbono utilizando el hidrógeno ecológico como una herramienta para integrarse de manera asequible y confiable con la importante construcción de energías renovables. La escala, la experiencia y la colaboración que ofrece el centro de hidrógeno de almacenamiento de energía limpia avanzada hicieron de su equipo el socio ideal para trabajar con nosotros a medida que realizamos nuestra visión de hidrógeno 100 % ecológico en el sitio”, dijo Greg Huynh, agente operativo de IPA.

Múltiples entidades líderes en la industria también están involucradas en el centro, que comenzó esta primavera, que incluye:

“El Proyecto Avanzado de Almacenamiento de Energía Limpia está bien encaminado para lograr su objetivo de crear un centro de hidrógeno ecológico de primera clase”, dijo Craig Broussard, director ejecutivo de la empresa conjunta. “A través de nuestra red de socios, tenemos el potencial de proporcionar hidrógeno ecológico de bajo costo a verticales además de energía, incluidas refinerías, industrias pesadas y el sector del transporte”.

Si bien este compromiso condicional demuestra la intención del Departamento de financiar el proyecto, aún quedan varios pasos y se deben cumplir ciertas condiciones antes de que el DOE emita una garantía de préstamo.

El centro está buscando activamente socios para generar empleos ecológicos e hidrógeno ecológico y de esta manera proporcionar apoyo a las zonas rurales de Utah y también una mayor descarbonización en todas las industrias. Para obtener más información, visite www.aces-delta.com.

Acerca de Mitsubishi Power Americas, Inc.

Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power), con sede en Lake Mary, Florida, emplea a más de 2300 expertos y profesionales en generación de energía, almacenamiento de energía y soluciones digitales. Nuestros empleados se centran en capacitar a los clientes para que combatan el cambio climático de manera accesible y confiable y, a su vez, promuevan la prosperidad humana en Norteamérica, América Central y Sudamérica. Las soluciones de generación eléctrica de Mitsubishi Power incluyen turbinas de gas, vapor y aeroderivativas; grupos de potencia e islas de potencia; sistemas geotérmicos; desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos; controles ambientales; y servicios. Entre las soluciones de almacenamiento de energía, se incluyen el hidrógeno ecológico y los servicios y sistemas de almacenamiento de energía de baterías. Mitsubishi Power también ofrece soluciones inteligentes que usan inteligencia artificial para permitir la operación autónoma de las centrales eléctricas. Mitsubishi Power es una marca de soluciones de energía de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Con sede en Tokio, Japón, MHI es uno de los fabricantes líderes de maquinaria pesada del mundo con negocios de ingeniería y fabricación que abarcan las industrias de energía, infraestructura, transporte, aeroespaciales y defensa. Para obtener más información, ingrese al sitio web de Mitsubishi Power Americas y síganos en LinkedIn.

Acerca de Magnum Development

Magnum Development, LLC está desarrollando la única formación de sal de calidad superior conocida en el estilo “Gulf Coast” del oeste de los Estados Unidos. Magnum se fundó en 2008 para crear un centro de energía en torno a un cuerpo de sal grande y poco conocido cerca de Delta, Utah. La viabilidad y rentabilidad del sitio se demostraron con un negocio, Magnum NGLs, LLC, el cual se desarrolló con éxito, se logró comercializar y se vendió en 2015. En marzo de 2018, Magnum Development estableció una empresa conjunta con Sawtooth al aportar su negocio de productos refinados por una participación del 8 % en la empresa conjunta con Sawtooth. Se formó una segunda empresa conjunta con Mitsubishi Power Systems en 2019 para agregar el almacenamiento y la conversión de energía libre de combustibles fósiles a la cartera de productos del centro de energía. A medida que crece el centro de energía de Delta, Utah, Magnum buscará socios estratégicos adicionales para ampliar las fortalezas y los productos de la empresa.

Acerca de Haddington Ventures

Fundada en 1998, Haddington Ventures, LLC administra una cartera en crecimiento de negocios de energía convencional y renovable que aportan una nueva infraestructura innovadora al sector energético de los Estados Unidos. Haddington Ventures, a través de sus fondos de capital privado, normalmente se dedica a realizar inversiones orientadas al control en compañías de cartera que adquieren o desarrollan infraestructura de energía suscrita en contratos a largo plazo. Haddington Ventures está dirigida por un equipo de profesionales sénior de la industria energética que han invertido más de 1500 millones de USD en compañías enfocadas a la infraestructura de energía en múltiples fondos de capital privado y asociaciones de coinversión.

Acerca de ACES Delta

ACES Delta es una empresa conjunta entre Mitsubishi Power Americas y Magnum Development. ACES Delta está desarrollando el centro de energía renovable más grande del mundo para producir, almacenar y proporcionar hidrógeno ecológico al oeste de los Estados Unidos. Ubicado en Delta, Utah, el centro de Almacenamiento Avanzado de Energía Limpia servirá como el centro de almacenamiento y gas de hidrógeno más grande del país, proporcionando inicialmente a la región más de 300 GWh de energía limpia cada año. Para obtener más información, visite www.aces-delta.com.

