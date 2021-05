El sector médico de Bolivia suspende el paro programado para este jueves y viernes ante el aumento de contagios

El Colegio M茅dico de Bolivia ha anunciado la cancelaci贸n de la huelga prevista para este jueves y viernes para presionar al Gobierno para, entre otras cosas, lograr la derogaci贸n de la Ley de Emergencia Sanitaria, ante el aumento de contagios de COVID-19 en el pa铆s andino.

Seg煤n ha explicado el presidente del Colegio M茅dico, Luis Larrea, las tres organizaciones que encabezan las huelgas que se producen de manera intermitente desde febrero --El Consejo M茅dico Nacional, el Colegio M茅dico de Bolivia y la Comisi贸n Nacional de Salud (Conasa)-- han decidido suspender la acci贸n "de manera un谩nime" por "la preservaci贸n de la vida y la salud de los bolivianos".

Larrea, que ha incidido en que la suspensi贸n del paro tiene lugar por la "dif铆cil situaci贸n" derivada de la tercera ola de contagios, tambi茅n ha criticado la respuesta del Ejecutivo al empeoramiento de la situaci贸n epidemiol贸gica, al tiempo que ha afirmado que "la vacuna no es la salvaci贸n", seg煤n ha informado el diario 'La Raz贸n'.

"Exigimos al Gobierno que d茅 todos los medicamentos, ox铆geno, insumos, terapias intensivas y recursos humanos que necesita nuestro pa铆s", ha pedido.

El sector sanitario boliviano realiza huelgas desde febrero para presionar al Gobierno para que derogue la Ley de Emergencia Sanitaria, la principal demanda de los m茅dicos.

No obstante, hace una semana informaron de que la revocaci贸n de la ley ya no figuraba entre sus demandas, algo que hab铆an decidido con vistas a celebrar un di谩logo con el Ejecutivo y superar la crisis, algo que no ha sucedido. Larrea ya advirti贸 del nuevo paro y responsabiliz贸 al ministro de Salud, Jeyson Auza, de la reactivaci贸n de las protestas.

La normativa no habr铆a sido consensuada con las organizaciones de trabajadores de la salud, lo que abri贸 un nuevo cap铆tulo en el pulso entre m茅dicos y Ejecutivo, plagado de ultim谩tums por parte del oficialismo y su contraparte, Conasa, para aprobar una ley sanitaria. Reclaman la redacci贸n e un nueva normativa que cuente con su aval ya que, a su juicio, la actual atenta contra sus derechos.

Conasa s铆 ha incluido entre sus peticiones el abordaje de un plan de contingencia para encarar la tercera ola de contagios de COVID-19 en la naci贸n andina, la vacunaci贸n masiva y el aumento de recursos humanos y materiales para los sanitarios.

Europa Press