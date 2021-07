El Supremo de EEUU ratifica dos leyes electorales de Arizona a pesar de las disparidades que puedan generar

Biden considera que la decisi贸n del Supremo "socava" los derechos de voto en EEUU y llama a aprobar una nueva ley electoral

MADRID, 1 Jul. 2021 (Europa Press) -

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha ratificado este jueves, por seis votos frente a tres, dos leyes electorales de Arizona, ampliamente criticadas por ser consideradas restrictivas para las minor铆as, al considerar que "el hecho de que exista disparidad no es suficiente para demostrar una transgresi贸n".

Uno de los jueces que se ha mostrado a favor de estas dos leyes, Samuel Alito, ha indicado tras la votaci贸n que "el mero hecho de que exista alguna disparidad en el impacto (de las leyes) no significa necesariamente que un sistema no sea abierto a todos por igual o que no brinde a todos la misma oportunidad de votar", recoge NBC.

No obstante, la jueza Elena Kagan, que ha votado en contra de ratificar estas leyes, una de las cuales fomenta la llamada "cosecha de votos" y otra rechaza admitir los votos emitidos en un distrito electoral equivocado, ha denunciado que socavan la Ley de Derechos Electorales.

El fallo del Supremo se basa en una decisi贸n del mismo 贸rgano de 2013 en el que se invalid贸 una parte de la Ley de Derecho al Voto de 1965 dise帽ada para proteger el voto de las minor铆as, con la que se obligaba a determinados territorios a solicitar el permiso de las autoridades federales para modificar sus leyes electorales.

Estas dos leyes de Arizona, uno de los estados m谩s disputados en las pasadas elecciones de 2020, han sido motivo de pol茅mica, ya que durante la Administraci贸n de Donald Trump se envi贸 una declaraci贸n al Supremo de Arizona en apoyo de las mismas, posici贸n que fue contrariada por la Administraci贸n de Joe Biden en febrero a trav茅s del Departamento de Justicia.

De hecho, Biden ha considerado, tras el fallo, que la decisi贸n "socava los derechos de voto" en Estados Unidos, y hace que sea "a煤n m谩s crucial aprobar la Ley para el Pueblo y la Ley de Promoci贸n de los Derechos Electorales John Lewis", un proyecto de nueva ley electoral.

Estas dos legislaciones permitir铆an, seg煤n el mandatario, "restaurar y expandir las protecciones al voto". "Nuestra dependencia depende de ello", ha apuntado.

Esta decisi贸n del Supremo se da en medio de la disputa entre dem贸cratas y republicanos por cambiar las leyes electorales, con estados como Texas que han promulgado una norma que endurece las condiciones de votaci贸n, y con los senadores republicanos bloqueando un proyecto de reforma de la ley electoral en el Senado, la Ley de Promoci贸n de los Derechos Electorales John Lewis.

Europa Press