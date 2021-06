Una futbolista de Quilmes rindió un parcial en pleno clásico y se volvió viral

Daniela Palma, de 27 años, es una futbolista de Quilmes que se hizo viral en las redes sociales luego de que un amigo le sacara una foto mientras rendía un examen en medio de un partido. En la imagen se la puede ver frente a la computadora, tirada en el pasto seco, apoyada en el alambrado de una de las canchas del predio.

El sábado pasado, Daniela tenía que jugar el clásico entre Quilmes y Argentino de Quilmes, pero en el mismo horario tenía el examen parcial de Informática de la carrera de Kinesiología y Fisiatría en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Planteó la situación ante las autoridades estudiantiles para saber si le podían dar otra fecha para rendir, pero ante la negativa de la facultad habló con el cuerpo técnico para jugar medio tiempo.

“El examen era a las 5 y el partido a las 4. Hablé con el DT Fernando Chiappino y el cuerpo técnico me avaló, me dijeron: ‘¿Querés jugar 10 minutos? No vas a perder titularidad”, relató la futbolista y sostuvo que los entrenadores “apoyan a las jugadoras que estudian y tienen compromisos laborales fuera de la cancha”.

Daniela se hizo viral por dar un examen parcial en medio de un partido amistoso entre Quilmes y Argentino de Quilmes Gentileza Quilmes

“Al final, jugué 40 minutos y me fui corriendo a buscar la computadora. Le pedí a mi compañera que me compartiera Wi-Fi con su celular y me pude conectar al examen. Tenía que responder las preguntas, hacer varios trabajos, guardarlos y subirlos a la red donde tenía que dejar el examen. Seguía de reojo el partido con el parcial a un lado”, narró, emocionada.

Si bien, la nota final por el parcial de Informática estará recién el 4 de julio, el equipo pudo ganar el clásico por 3 a 0. “Terminé de cursar y me fui a festejar con mis compañeras. Es la primera vez que me pasa esto que me concuerdan los horarios y esa bendita foto se viralizó mundialmente. Me han llegado mensajes desde España, Ecuador, de todas partes del mundo. Me siento orgullosa de ser una cara que plasma el esfuerzo de la mujer ante esta circunstancia de querer estudiar, de hacer lo que más me gusta. Mi pasión siempre fue jugar al fútbol y es importante que se vea el esfuerzo”, expresó.

El fútbol femenino en la Argentina es semiprofesional desde marzo de 2019 por una disposición de la AFA, únicamente para los equipos que juegan en la Primera División. Quilmes, en tanto, disputa la Primera C, una de las divisiones que todavía tiene que autosolventarse los costos de los partidos, la indumentaria del plantel y los viáticos aunque, de a poco, están haciéndose escuchar.

Daniela trabaja de niñera de 7 a 4 de la tarde, después de ese horario entrena y estudia la carrera de Kinesiología Gentileza Quilmes

“Arranqué a jugar desde muy chiquita al fútbol 11, pero antes jugué al hockey. No estaba en mis planes tirarme a jugar en algún club, porque lo hacía en la facultad”, contó la jugadora que tuvo un breve paso por Defensa y Justicia antes de arribar en Quilmes.

De lunes a viernes de 7 a 16, Daniela trabaja como niñera de dos chicos, después de su jornada laboral tiene que ir al entrenamiento y a la facultad. “Hoy debería ir al entrenamiento, pero tengo que cursar. Es medio complicado, en una hora y media tengo que hacer un parcial. Es todo siempre a las corridas, pedir horarios y demás”, explicó.

Por último, se esperanzó con la revolución que generó la imagen en las redes sociales y espera que a partir de ahora se vea al fútbol femenino desde otro lado. “Lo que hago en el fútbol lo hago por amor al deporte, pero quiero que me devuelva un poco de lo que yo le doy, porque hago lo que me apasiona, y a la par de jugar al fútbol estudio la carrera que quiero. ¡Voy por todo!”, cerró.