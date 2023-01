El Supremo declina considerar una petición para descalificar a Netanyahu como primer ministro de Israel

El Tribunal Supremo de Israel ha rechazado este jueves una petici贸n de una organizaci贸n civil para declarar al primer ministro, Benjamin Netanyahu, como incapacitado para ocupar el puesto debido al juicio al que est谩 siendo sometido por cargos de corrupci贸n, que 'Bibi' rechaza.

El tribunal ha declinado considerar la petici贸n, presentada el martes por Israeli Democracy Guard (Guardia de la Democracia de Israel) argumentando que "no se han agotado otros procedimientos" sobre este asunto, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

La organizaci贸n hab铆a reclamado al Supremo que "ordene" al Gobierno y a la fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, que "determine que Benjamin Netanyahu es incapaz de llevar a cabo sus deberes como primer ministro" debido al juicio en su contra, un posible conflicto de intereses sobre el caso y promover un "golpe de Estado dentro del r茅gimen".

As铆, Israeli Democracy Guard sostuvo en su comunicado que "existe una preocupaci贸n grave y real de que haya una conexi贸n directa" entre un plan propuesto por el Ejecutivo para remodelar el aparato de justicia israel铆 y los casos abiertos contra Netanyahu. "El objetivo principal del plan es ayudarle a escapar de los procedimientos", zanj贸.

Baharav-Miara neg贸 el lunes las informaciones sobre una posible discusi贸n con las autoridades para que Netanyahu se aparte del cargo, despu茅s de indicar la semana que viene que el primer ministro est谩 sumido en un conflicto de intereses debido a que no puede nombrar a altos cargos judiciales o implicarse en asuntos legislativos que puedan impactar sobre su caso.

La petici贸n al Supremo fue presentada d铆as despu茅s de que el tribunal descalificara al l铆der del partido ultraortodoxo Shas, Aryeh Deri, como ministro del Interior y Sanidad debido a su condena por fraude, lo que forz贸 a Netanyahu a cesarle.

Netanyahu est谩 siendo juzgado por varios casos de corrupci贸n, si bien ha rechazado las acusaciones y ha hablado de una "caza de brujas" y "golpe de Estado judicial". 'Bibi', que ha logrado ensamblar un nuevo Gobierno tras las legislativas de noviembre, est谩 acusado de recibir sobornos, fraude y violaci贸n de la confianza en tres casos separados.

Europa Press