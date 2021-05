El Un‑carrier abre grandes oportunidades para los pequeños negocios

BELLEVUE, Wash.--(BUSINESS WIRE)--may. 20, 2021--

El día de hoy, T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció nuevos servicios diseñados para ayudar a que los pequeños negocios del país resurjan en un mundo pospandémico donde la prioridad es lo digital. Estas ofertas incluyen nuevos planes para smartphones, con acceso a 5G ilimitado, desarrollados específicamente para negocios; Internet Para Pequeños Negocios con conectividad rápida y confiable, sin contratos anuales ni sorpresas costosas; y también publicidad en Facebook por cuenta nuestra, un nuevo programa de T‑Mobile y Facebook diseñado para acelerar las capacidades de mercadeo digital de los pequeños negocios, que incluye tres consultas de una hora de duración cada una con expertos en mercadeo digital, $200 en publicidad digital para usar en Facebook o Instagram y valiosos recursos para ayudar a los pequeños negocios a llegar a un mayor número de clientes.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20210520005696/es/

(Graphic: Business Wire)

Todo esto estará disponible a partir del 1. o de junio; y para darle inicio, ese día a las 11:00 a.m. PT (hora del Pacífico) T‑Mobile transmitirá una conversación en Facebook Live con Daymond John, fundador y director ejecutivo de FUBU y estrella del programa Shark Tank de la cadena ABC, y Mike Katz, vicepresidente ejecutivo de T‑Mobile Para Empresas. Para no perderte la charla, ponte un recordatorio o ingresa en https://www.facebook.com/TMobileforBusiness para verla.

Estos planes y programas reflejan el reiterado compromiso de El Un‑carrier con los pequeños negocios del país. T‑Mobile sabe que no hay nada más satisfactorio —ni más desafiante— que poner en marcha un pequeño negocio. Tampoco existe nada más importante para la salud de la economía nacional que el éxito de los pequeños negocios locales. Antes de la pandemia, los 31 millones de pequeños negocios que había en Estados Unidos representaban casi la mitad de la fuerza laboral del país y el 44% de su actividad económica.

Si bien la pandemia ha afectado enormemente a toda la economía nacional, lo cierto es que los pequeños negocios fueron los más golpeados. Durante los últimos 15 meses, casi 10 millones de ellos cerraron sus puertas, al menos de forma temporal. Sin embargo, los pequeños negocios son resilientes. A lo largo del país, los propietarios de pequeños negocios respondieron con creatividad y agilidad a las restricciones impuestas por la pandemia y, muchos de ellos por primera vez, cambiaron su modelo empresarial para aprovechar las bondades del comercio electrónico. Antes del COVID-19, más de uno de cada tres pequeños negocios nunca habían registrado una venta por canales digitales. Al día de hoy, casi siete de cada ocho pequeños negocios venden sus productos y servicios por Internet.

Finalmente, ahora estamos observando signos de actividad por todo el país, lo que da una luz de esperanza para los propietarios y sus clientes, tanto en pequeños pueblos como en grandes ciudades. La buena noticia es que, para los millones de pequeños negocios que aún resisten, la transición masiva hacia las compras en línea y mediante teléfonos móviles es el comienzo de una nueva era de oportunidades que ofrecen nuevas formas de prosperar.

Según Mike Katz, vicepresidente ejecutivo de T‑Mobile Para Empresas, “durante más de un año, los pequeños negocios se han enfrentado a dificultades inimaginables, una tras otra, y tenemos el compromiso de garantizar que la conectividad móvil y el acceso a Internet no sean una dificultad más”. Y agregó: “Los pequeños negocios son fundamentales para la prosperidad económica de todas las comunidades locales, así que nos entusiasma poder ofrecer nuestro apoyo como solo El Un‑carrier sabe hacerlo; es decir, ofreciendo servicios nuevos y poco convencionales para que puedan aprovechar las oportunidades que se avecinan”.

Presentamos T‑Mobile Para Empresas Ilimitado: nuevos planes diseñados específicamente para pequeños negocios

Es posible que los pequeños negocios estén preparados para insertarse en el mundo del futuro, donde la prioridad es la conectividad móvil en 5G, pero las compañías de servicio móvil tradicionales siguen poniéndoles obstáculos con planes limitados, cargos adicionales y un mal servicio. Y eso sin llegar aún a hablar sobre 5G, un servicio que suele costar más en un plan de telefonía móvil, si es que acaso ofrecen el servicio. T‑Mobile cree que 5G debe ser para todos, y por eso aplica a los pequeños negocios el mismo enfoque de El Un‑carrier que revolucionó la industria de servicio móvil para consumidores y convirtió a El Un‑carrier en la compañía de servicio móvil de mayor crecimiento del país.

Hoy, El Un‑carrier presenta nuevos planes diseñados específicamente para cubrir las necesidades de los pequeños negocios con tres niveles de servicio, para que cada uno pueda elegir el plan que mejor se adapte a sus necesidades.

Estos son los únicos planes para pequeños negocios del país que incluyen:

Todo esto a un precio que nuestros competidores no pueden igualar, para seis o más líneas, y ofrecido por la compañía que lideró el prestigioso Estudio de Satisfacción al Cliente de Servicio Móvil para Empresas en EE. UU. de J.D. Power para negocios de todos los tamaños, desde micronegocios, pequeños y medianos negocios hasta grandes empresas.

Presentamos Internet Para Pequeños Negocios de T‑Mobile

Aunque el acceso a la banda ancha para los consumidores es de mala calidad (precios altos, pocos beneficios, servicio terrible y poca competencia), es aún peor para los pequeños negocios. Muchos planes “comerciales” de los proveedores tradicionales de servicio de Internet ofrecen los mismos niveles de servicio que los planes residenciales, pero muchas veces por el doble de precio. Por ejemplo, los clientes del servicio para negocios de Comcast pagan más del doble —$60 más cada mes— por un plan comercial de 200 Mbps que lo que pagan los consumidores por un plan residencial de 200 Mbps.

Ahora que Sprint es parte de T‑Mobile, la nueva red 5G de El Un‑carrier tiene suficiente potencia como para mejorar ampliamente las deficientes propuestas de los problemáticos proveedores de servicio de Internet del país, solucionando las dificultades de los pequeños negocios que necesitan velocidades de Internet ultrarrápidas y configuración sencilla, sin contratos anuales vinculantes. Por eso, aquello que alguna vez parecía un sueño imposible (alta calidad, grandes beneficios, Internet de alta velocidad) ahora es una realidad al alcance de la mano de millones de pequeños negocios en el país.

Internet Para Pequeños Negocios de T‑Mobile incluye:

Además, T‑Mobile Para Empresas ofrece una promoción por tiempo limitado en el plan Internet Para Pequeños Negocios. Desde el 1. o de junio de 2021 hasta el 30 de junio de 2021, el plan de Internet Para Pequeños Negocios estará disponible por $50 al mes (con AutoPago), es decir, un descuento de $10 (o casi 17%) sobre el precio de $60 al mes que estará vigente después del 30 de junio. Los pequeños negocios que se inscriban en este período limitado disfrutarán de este descuento promocional durante todo el tiempo que mantengan activa la línea elegible.

Para obtener más información e inscribirte, visita https://es.t-mobile.com/opportunity-internet.

Te damos la bienvenida a publicidad en Facebook por cuenta nuestra

¿Qué se necesita para dirigir con éxito un pequeño negocio? Los pequeños empresarios aportan el corazón, el alma, la pasión y el trabajo incansable. T‑Mobile se enorgullece de aportar el pilar de apoyo a través de la red 5G de El Un‑carrier, líder en la industria.

Sin embargo, a veces con eso no basta. En un mundo que ha compactado una década de transformación digital en el último año, es necesario tener conocimientos digitales y la capacidad de llegar a los clientes por canales en línea. Facebook ofrece a los pequeños negocios un alcance increíble y altamente dirigido. De hecho, dos tercios de los usuarios de Facebook visitan la página de un negocio local al menos una vez a la semana. Esa es solo una de las razones por las que T‑Mobile se está asociando con expertos de Facebook para ayudar a pequeños empresarios elegibles a llevar su estrategia de mercadeo digital a otro nivel. Eso incluye tres consultas individuales de una hora de duración cada una con un experto en mercadeo de Facebook, así como recursos educativos y contenido de liderazgo intelectual para ayudar a que los propietarios de pequeños negocios aprovechen el potencial que ofrece el mercadeo digital, sean principiantes o incluso los más avanzados en conocimientos digitales. Además, todos los pequeños negocios que tengan en T‑Mobile tres o más líneas pueden obtener $200 en publicidad digital para anunciar su compañía en Facebook e Instagram.

“Al combinar la potencia de la red de T‑Mobile con las herramientas, la capacitación y el apoyo para mercadeo de Facebook para pequeños negocios, podemos ayudar a esos pequeños negocios de todo el país a conectarse con sus comunidades. De hecho, apoyar su crecimiento será fundamental para impulsar la recuperación económica”, afirma Mark D’Arcy, vicepresidente de mercadeo empresarial global de Facebook.

Este nuevo contenido se basa en la iniciativa Magenta Edge de T‑Mobile, que presenta una biblioteca cada vez mayor de nuevo contenido original desarrollado para ayudar a que los pequeños empresarios del país dominen los altibajos que implica ser emprendedor.

Por último, y para hacer las cosas un poco más interesantes (y mucho más divertidas) desde el 1. o de junio de 2021 y hasta el 16 de julio de 2021, El Un‑carrier invita a los pequeños negocios de todo el país a visitar https://es.t-mobile.com/opportunity-sweepstakes para participar en un sorteo y tener la posibilidad de ganar una renovación 5G. Tu negocio podría ser uno de los seis en ganar un smartphone o tablet 5G, uno de los cinco en ganar un paquete de cinco dispositivos 5G, o uno de los dos ganadores de una renovación 5G total con cinco smartphones 5G, una tablet 5G y $5000 para gastar en lo que quieras.

Para obtener más información sobre las nuevas propuestas para pequeños negocios que ofrece T‑Mobile Para Empresas, visita https://es.t-mobile.com/opportunity.

Durante los períodos de congestión, los clientes con uso intensivo de datos (más de 50 GB/mes para Select y 100 GB/mes para Advanced) y los que elijan planes con menor priorización (Select e Internet Para Pequeños Negocios) podrían notar velocidades más bajas que otros clientes. Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. Se requiere calificación crediticia y servicio elegibles. Publicidad en Facebook por cuenta nuestra: se requiere transferencia y 3 o más líneas. Crédito de $200 con tarjeta virtual de prepago Mastercard para usar en Facebook para publicidad en Facebook; no se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses. La tarjeta Mastercard es emitida por Sunrise Banks N.A., miembro de FDIC. Las líneas deberán estar activas y al corriente cuando se emita la tarjeta. Podría demorar de 6 a 8 semanas. Ver enlace de mercadeo que viene con la tarjeta; válida por 60 días. Para planes de hasta 20 líneas. La más confiable: según un informe de auditoría realizado por la empresa umlaut con datos de convocatoria abierta sobre experiencia de los usuarios de septiembre 2020 a febrero 2021. Detalles completos en: www.umlaut.com/en/benchmarking/USA. La más rápida: premios Opensignal – Informe de experiencia de usuarios 5G en EE. UU., abril 2021, según un análisis independiente de las velocidades promedio captadas en mediciones del servicio móvil del 15 de diciembre de 2020 al 14 de marzo de 2021. © 2021 Opensignal Limited.​ JD Power: T‑Mobile recibió el puntaje más alto entre las compañías de servicio móvil que brindan servicio empresarial a micronegocios y pequeños, medianos y grandes negocios según los Estudios de satisfacción del cliente en EE. UU. de J.D. Power de 2017- 2020 con respecto a la compañía de servicio móvil actual. Visita jdpower.com/awards. Si eliges Microsoft 365, contáctanos para activar una licencia de M365 Business Basic (por un valor de $6 al mes) mientras mantengas activa y al corriente una línea Business Unlimited - Advanced o dos licencias M365 Business Basic (por un valor de $6 al mes) mientras mantengas dos o más líneas. Se aplican términos de activación y de terceros. No se puede combinar con algunas funciones. El proceso podría demorar 1 o 2 ciclos de facturación. Internet Para Pequeños Negocios: no está disponible en todas las áreas. Los impuestos y cargos podrían ser adicionales. Solo para uso con puerta de enlace de T‑Mobile en la ubicación proporcionada al activar. Si cancelas el servicio, deberás devolver la puerta de enlace o pagar hasta $370. La resolución para streaming de videos depende de las velocidades disponibles. Sorteo: NO SE REQUIERE HACER UNA COMPRA. Del 1. o de junio al 16 de julio de 2021. Abierto a propietarios de pequeños negocios que sean mayores de 18 años y habitantes de EE. UU., DC y PR. Nulo donde esté prohibido. Para consultar las reglas completas y cómo participar, visita: https://es.t-mobile.com/opportunity-sweepstakes. Patrocinado por T‑Mobile.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá una conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Para obtener más información, visita: https://es.t-mobile.com.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210520005696/es/

CONTACT: Contactos para prensa

Relaciones con los medios de T‑Mobile US, Inc.

MediaRelations@T-mobile.com

Contacto para relaciones con inversionistas

T‑Mobile US, Inc.

investor.relations@T-mobile.com

https://investor.T-mobile.com

Keyword: washington united states north america

Industry keyword: telecommunications hispanic small business consumer electronics professional services technology consumer mobile/wireless

SOURCE: T‑Mobile US Inc.

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 05/20/2021 09:32 am/disc: 05/20/2021 09:32 am

http://www.businesswire.com/news/home/20210520005696/es

AP