Endurecimiento de leyes de orbán aviva tabúes y miedo entre población lgbt de hungría

Por Krisztina Fenyo y Krisztina Than

BUDAPEST, 18 jun (Reuters) - Daniella Milla Tokodi dice que se siente finalmente libre mientras baila con trajes deslumbrantes en un espectáculo drag en un bar de Budapest, popular entre la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT).

Hombre al nacer, esta húngara de 31 años dijo que tras someterse a una operación en 2018 para completar su transición de género rompió a llorar cuando se vio en el espejo y que se sintió "completa".

"Fue un alivio. (...) Desde entonces soy capaz de mirar a los ojos a la gente. Puedo comunicarme con la gente, me siento completa".

Esa sensación se ve ahora ensombrecida por la preocupación ante una serie de leyes aprobadas por el gobierno de derecha del primer ministro Viktor Orbán que, según los críticos, socavan los derechos del colectivo LGBTQ+, la última de ellas esta semana, que prohíbe la "exhibición y promoción" de la homosexualidad y el cambio de género entre los menores de 18 años, en las escuelas y en los medios de comunicación.

Sigue a otra ley del año pasado que prohíbe el cambio de género en los documentos de identidad, algo que Daniella pudo hacer tras iniciar su transición en 2014.

"Evidentemente me preocupa y también cómo crecerá la próxima generación. No es casualidad que haya muchos suicidios de homosexuales y transexuales, porque si alguien no puede realizarse, ¿qué puede hacer?, ¿debe esconderse?", dijo Daniella.

Una encuesta realizada a 2.000 personas por la sociedad HATTER, un grupo LGBT+ húngaro, mostró que el 42% pensó en el suicidio y el 30% lo intentó. Los pensamientos suicidas se daban sobre todo entre los adolescentes, alrededor del 64% de los encuestados, decía.

Orbán defendió la nueva legislación el jueves, escribiendo en su página web en inglés que "no entra en conflicto con ningún ideal elevado ni con las leyes europeas. La nueva ley húngara simplemente establece claramente que sólo los padres pueden decidir sobre la educación sexual de sus hijos".

Sus críticos dicen que Orbán, quien se enfrenta a unas elecciones el año que viene, se ha vuelto cada vez más radical en políticas sociales, arremetiendo contra las personas LGBT+ y los inmigrantes, lo que ha dividido profundamente a los húngaros y ha molestado a la comunidad LGBT+.

(Escrito por Krisztina Than Editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters