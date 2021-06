El escalofriante video que grabó un asesino serial antes de ser condenado

El 28 de julio de 1986, la agente inmobiliaria Suzy Lamplugh desapareció a plena luz del día en medio del verano de Londres. Nunca más se supo de ella y recién en 1994 fue declarada oficialmente muerta, pero nunca nadie fue acusado de su asesinato. Sin embargo, mucho tiempos después el nombre de una persona de un amplio prontuario criminal fue vinculado con el caso: John Cannan.

John David Guise Cannan nació el 20 de febrero de 1954 y es uno de los asesinos, violadores y secuestradores seriales más temidos de la historia criminal británica. Con el caso Lamplugh como disparador, el perfil de este delincuente fue analizado en uno de los recientes episodios de In the Footsteps of Killers (Channel 4).

El cuerpo de Suzy Lamplugh nunca fue encontrado. Fue declarada muerta en 1994 You

De ser un apellido común, Lamplugh se convirtió en un caso testigo para los investigadores y eruditos de la ciencia criminal. Muchos años más tardes de la desaparición de la joven se logró vincular a Cannan con el hecho. Hecho que, lejos de ser aislado, es otro de los que engrosan una larga lista.

Después de haber atacado e intentado matar a su ex, Cannan conoció a Jean Bradford, la dueña de una tienda de ropa para mujeres en marzo de 1981. Con un cuchillo la amenazó, y la violó delante de su madre a quien había atado con medias. Antes de retirarse, el agresor amenazó con apuñalar a su bebé de 17 meses.

Cannan fue condenado a ocho años de prisión por violación, pero tras haber cumplido cinco quedó en libertad el 25 de enero de 1986. Todo esto meses antes de la desaparición de Lamplugh.

Al año siguiente, en septiembre de 1987, John Cannan grabó un video para una agencia de citas. Para ello hizo uso de una identidad falsa: John Peterson. El material de menos de tres minutos les hizo ruido a los dueños de la empresa y decidieron no publicarlo.

El escalofriante video que John Cannan grabó antes de ser condenado - Fuente: YouTube Mikey A

En el escalofriante video se puede ver a Cannan en la piel de Peterson. Hace chistes sobre piratas y se ríe a cámara mientras luce un elegante traje oscuro.

Pero más allá de la identidad que suplantó, Cannan no pudo ocultar sus rasgos psicopáticos, con los que finge buenos modales e intenta seducir a la interlocutora con risas y miradas intimidantes.

Cannan asesinó a Banks en 1987 y arrojó su cuerpo en un bosque Lad Bible

Solo unos meses más tardes de aquel material -ahora disponible en YouTube-, Cannan secuestró y asesinó a Shirley Banks, una trabajadora de 29 años. Tras matarla a golpes arrojó el cuerpo en el bosque.

Cannan tiene en la actualidad 66 años y se encuentra cumpliendo una cadena perpetua por asesinar a Shirley Banks en 1987, por el intento de secuestro de Julia Holman y por la violación de una mujer no identificada en 1986. Sin embargo, podría ser liberado en 2022.

Pese a ser el único sospechoso de la desaparición de Lamplugh, la policía nunca pudo acusarlo del crimen. El caso sigue siendo uno de los más enigmáticos en la historia criminal británica.

