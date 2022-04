Energy Vault y NTPC, la empresa pública de energía eléctrica más grande de India, firman un memorándum de entendimiento para tecnología de almacenamiento de energía basada en gravedad

LUGANO, Suiza & WESTLAKE VILLAGE, California & NUEVA DELHI--(BUSINESS WIRE)--abr. 27, 2022--

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV, NRGV WS) (“Energy Vault”), líder en soluciones de almacenamiento de energía de red sostenible, anunció hoy la firma de un memorándum de entendimiento (MdE) con NTPC Limited (NSE India: NTPC, BSE: 532555), la empresa pública de generación de energía eléctrica más grande de India.

El objetivo del MdE es colaborar y formalizar una alianza estratégica a largo plazo para la implementación de las soluciones de software y la tecnología de almacenamiento de energía basada en gravedad EVx™ de Energy Vault basada en el resultado de un estudio de viabilidad. La tecnología también permite el aprovechamiento de las cenizas de carbón en la fabricación de bloques aglomerados para el sistema de almacenamiento de energía basado en gravedad de Energy Vault.

“Estamos muy entusiasmados a raíz de esta alianza con NTPC para colaborar en la transición hacia la energía limpia de la principal empresa pública de energía eléctrica de India”, afirmó Robert Piconi, presidente, cofundador y director ejecutivo de Energy Vault. “La misión de Energy Vault es que la energía sostenible y libre de carbono sea una realidad, y este anuncio significa un avance en esa dirección en pos del objetivo de expandirse a uno de los mercados de energía más grandes del mundo. Nuestra colaboración con NTPC se basa en expansiones comerciales anunciadas previamente en distintos continentes, en el marco de nuestra transición a empresa pública que se concretó a principios de este año”.

Gurdeep Singh, presidente y director gerente de NTPC, señaló lo siguiente: “Como productor de energía integrado a gran escala, para NTPC es fundamental contar con una cartera de energías limpias diversa que sirva al propósito de descarbonizar la economía de India. Hemos mejorado nuestras metas de ampliación de capacidad renovable para encabezar los proyectos de transición energética de India, y nos estamos concentrando en energías solar, eólica, colaborativa térmica renovable (CTR) e híbrida para lograr estas metas. La colaboración con Energy Vault ayudará a que NTPC profundice sus metas de transición energética a través de un enfoque sostenible, al utilizar cenizas de carbón para la fabricación de bloques aglomerados. En el mismo sentido, esta colaboración también promoverá una economía circular”.

Acerca de Energy Vault Energy Vault desarrolla e implementa soluciones de almacenamiento de energía sostenible llave en mano diseñadas para transformar el enfoque global hacia el almacenamiento de energía a escala de red pública y lograr metas de descarbonización sin perder de vista la viabilidad de la red. El sistema de administración de energía y el paquete de software de optimización patentados de la empresa son tecnologías abiertas debido a su capacidad de orquestar distintos recursos de generación y almacenamiento de energía para ayudar a que empresas públicas de energía, productores de energía independientes y usuarios de energía industriales a gran escala reduzcan significativamente su costo normalizado de energía, además de conservar la calidad de la energía y la seguridad de la red. El sistema de almacenamiento de energía basado en gravedad EVx™ de Energy Vault utiliza materiales ecológicos, que poseen la capacidad de integrar materiales de desecho para su reaprovechamiento. Energy Vault facilita el cambio hacia una economía circular, además de acelerar la transición hacia energías limpias para sus clientes. Para más información, visite www.energyvault.com

Acerca de ntpc ntpc, una sociedad de cotización oficial india, posee una importante presencia en toda la cadena de valor de generación de energía, y es la empresa pública más grande de generación de energía en india. la capacidad instalada total de ntpc es de 68,96 gw, con planes para alcanzar 130 gw para 2032 que deberían incluir una capacidad de energías renovables de 60 gw. para 2032, se espera que la capacidad de generación de combustibles no fósiles sea equivalente o superior a la capacidad térmica de ntpc. además, ntpc está explorando oportunidades en soluciones de energías verdes, incluidos el almacenamiento de energía, la electromovilidad, la cocombustión de biomasa y una reducción de sox y nox en planta de energía basadas en combustibles fósiles. ntpc también está explorando tecnologías de hidrógeno verde, aprovechamiento de residuos para la producción de combustible y captura y utilización de carbono, además de proyectos de demostración en el campo de estos ámbitos que se encuentran en fase avanzada.

Declaraciones prospectivas Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa que no son hechos históricos constituyen declaraciones prospectivas a los fines de las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de Reforma de Litigios Sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Por lo general, las declaraciones prospectivas generalmente van acompañadas de palabras como “creo”, “puede”, “podrá”, “estimado”, “continuo”, “anticipa”, “intenta”, “espera”, “debe”, “debería”, “planea”, “predice”, “potencial”, “parece”, “busca”, “futuro”, “pronostica”, “diseñada” y expresiones similares que predicen o indican tendencias o eventos futuros que no son afirmaciones de hechos históricos. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, expectativas y momentos relacionados con la puesta en marcha de negocios de Energy Vault y plazos de implementaciones, incluidas las relacionadas con el proyecto anunciado en este comunicado de prensa.

Estas declaraciones se basan en distintos supuestos, más allá de que se los identifique a o no en este comunicado de prensa, y en las expectativas actuales de la gerencia de Energy Vault, y no son predicciones de rendimientos concretos. Estas declaraciones prospectivas se incluyen solo a modo ilustrativo y no tienen la intención de actuar como, ni los inversores deben basarse en ellas como sinónimo de, garantía, seguridad, predicción o aserciones definitivas de concreción o probabilidad. Los eventos y las circunstancias de la realidad son difíciles o imposibles de predecir y serán diferentes a los supuestos, y muchos de ellos están más allá del control de Energy Vault.

Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, incluidos cambios en negocios nacionales e internacionales, mercados, condiciones económicas, políticas y legales; riesgos relacionados con la puesta en marcha de proyectos de Energy Vault y el momento de los objetivos esperados de cada uno de ellos, incluido el proyecto anunciado en este comunicado de prensa; riesgos relacionados con el estudio de viabilidad conjunta; riesgos relacionados con la incapacidad o la falta de voluntad de los clientes de Energy Vault para cumplir los acuerdos de ventas; riesgos relacionados con el rendimiento y la disponibilidad de la división EVS de Energy Vault; la capacidad de Energy Vault de comercializar y vender su solución; la capacidad de negociar acuerdos contractuales definitivos con potenciales clientes; el impacto de tecnologías de la competencia; la capacidad de obtener un suministro de materiales suficiente; costos no previstos; el impacto de la Covid-19; las condiciones económicas globales; la capacidad de cumplir calendarios de instalación; los retrasos para obtener permisos y habilitaciones de construcción y el consiguiente aumento de costos; y los efectos de la competencia en los negocios futuros de Energy Vault; y los factores identificados en la leyenda “Factores de riesgo” incluidos en el informe actual incluido en el Formulario 8-K que Energy Vault presentó el 14 de febrero de 2022, junto con las enmiendas del 31 de marzo de 2022, además de otros documentos que Energy Vault ha presentado o presentará ante la Comisión Nacional de Valores (SEC).

