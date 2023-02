Estanguet cree que los atletas no deben "sufrir decisiones que no les pertenecen"

Los atletas no deberían "sufrir las decisiones que no les pertenecen" señaló este viernes, a título personal, Tony Estanguet, presidente del comité de organización de los Juegos de París 2024, acerca de las dudas sobre la participación en la cita de los deportistas rusos y bielorrusos.

"Mi papel de organizador es ofrecer a los atletas del mundo entero las mejores condiciones de organización y de seguridad. Las delegaciones que estén autorizadas a participar tienen que estar en seguridad", declaró Estanguet a la AFP desde Marsella, tras designar a la ciudad como primera etapa del relevo de la antorcha olímpica en Francia.

"Observamos y esperamos, pero queremos que un máximo de delegaciones puedan vivir su sueño de participar en los Juegos", añadió el triple campeón olímpico de canotaje.

"Creo que muchos de ellos no están para nada implicados en estas decisiones y personalmente pienso que no deben sufrir las consecuencias de decisiones que no les pertenecen", concluyó.

El Comité Olímpico Internacional (COI) presentó recientemente una hoja de ruta para preparar el regreso de los deportistas rusos y bielorrusos bajo bandera neutral con la condición de que "no hayan apoyado activamente la guerra en Ucrania".

Kiev acusó al COI de "promover la guerra" y amenazó con un boicot de los Juegos de París si los rusos participan en ellos.

Polonia y los países bálticos (Lituania, Letonia, Estonia) anunciaron el jueves que se opondrían a la presencia de los deportistas rusos y bielorrusos en París-2024, incluso aunque fuera con bandera neutral.

Estados Unidos se pronunció el jueves en favor de la participación de esos deportistas bajo bandera neutral.

Moscú, por su parte, estima que todas las restricciones deben ser levantadas y que los Juegos Olímpicos no deben verse politizados.

