Felipe VI baja al vestuario tras el 7-0: "Seguid haciéndolo igual"

El rey estuvo en el estreno en Catar y felicitó a los de Luis Enrique por un debut espectacular

MADRID, 23 Nov. 2022 (Europa Press) -

El Rey Felipe VI felicitó a la selección española este miércoles por su espectacular debut (7-0) en el Mundial de Catar 2022, una goleada que nunca había presenciado en un partido de fútbol, con lo que tuvo un mensaje sencillo para los de Luis Enrique.

"Seguid haciéndolo igual", dijo el monarca, sonriendo como el resto de presentes en el vestuario español del Al Thumama de Doha. Felipe VI desató las risas de todos porque dejó caer que en adelante 'sólo' tenían que hacer lo mismo que ante los 'ticos'.

El monarca bajó a los vestuarios después del partido y saludó a todos los jugadores y miembros del equipo técnico. "Todavía queda mucho Campeonato. Nunca había ido a un partido con un resultado así. Lo hemos disfrutado. Además del resultado es veros jugar, ha sido una gozada", apuntó.

Por otro lado, Felipe VI insistió en la gran manera de debutar en una Copa del Mundo. "No soy un experto, pero no he visto ningún fallo. Ha sido una gozada, un espectáculo. Empezar así da gusto", terminó.

