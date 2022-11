Mundial Qatar 2022: el antecedente de España en Sudáfrica 2010 que le da esperanzas a la selección argentina

escuchar

La derrota en el debut de Qatar 2022 de la Argentina ante Arabia Saudita planteó un camino inesperado para la selección en su búsqueda por avanzar en la Copa del Mundo. Pero nada quedó definido en esta instancia tan temprana del torneo, como lo muestra un antecedente similar que le ocurrió a España en su primer partido de Sudáfrica 2010.

Al igual que Qatar 2022 para Medio Oriente, aquel torneo fue el primero en llevar el fútbol a una geografía que nunca había albergado un Mundial: África.

Un 16 de junio de 2010 el estadio Moses Mabhida en la ciudad de Durban sirvió de sede para el partido inaugural del grupo H, que cruzaba al seleccionado de Vicente del Bosque, último campeón de la Eurocopa, contra Suiza, un combinado que aspiraba a la clasificación en una zona donde también estaban Chile y Honduras.

Además del título continental reciente, el equipo que había salido campeón de Europa contaba con figuras que daban espacio a la ilusión española. El plantel era un combinado con los mejores jugadores del Barcelona y el Real Madrid en una época en que estos dos clubes marcaban el ritmo del fútbol mundial: Iker Casillas, Xavi Hernández, Xabi Alonso, Carles Pujol, Sergio Busquets, Andrés Iniesta y Gerard Piqué eran algunas de las figuras más fuertes de un conjunto que también sumaba el gol de David Villa, el número 9 del Valencia.

La excesiva confianza en estas bases sólidas o la presión por demostrarlas jugaron en contra de España desde el primer minuto. El partido resultó áspero, trabado en el inicio, y los favoritos desperdiciaron algunas ocasiones frente al arquero David Benaglio, que llevó a Suiza al entretiempo con la valla invicta.

A los 52 minutos, Gelson Fernández se impuso a los esfuerzos de Casillas y Piqué para anotar el gol que sería el único del encuentro. Surgía lo inesperado. España intentó, al igual que la Argentina contra Arabia Saudita, revertir el resultado. Luego, tan solo empatarlo. Nada de eso sucedió.

La suerte no estuvo a favor de quienes sobre el papel llegaban con mejores chances: cerca del final, un remate de Iniesta se perdió en el segundo palo ante Benaglio, que no cedió su protagonismo y aseguró la victoria de los helvéticos. El contraste con la figura del Barcelona fue total, ya que luego de no poder convertir se fue con una molestia física a falta de veinticinco minutos para el final del encuentro.

La reacción en la península ibérica fue de pura decepción con su seleccionado, algo que se dejó traslucir en las coberturas periodísticas del encuentro. “Desolación”, era la palabra con la que se describía el ambiente entre los hinchas pero también el cuerpo técnico y los propios jugadores.

Frente a la posibilidad inesperada de no clasificar, los españoles decidieron volver a intentarlo, en un tono similar al empleado este martes por Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez, Ángel Di María y todos los referentes argentinos que hablaron con la prensa tras la derrota en el Lusail Stadium.

Para España la suerte después del golpe inicial fue otra: le ganó 2 a 0 a Honduras y dejó a Chile en el segundo puesto, al derrotarlo 2 a 1. Más tarde, en octavos, dejó en el camino a Portugal por la mínima diferencia. Este marcador se repitió en cuartos, contra Paraguay, y en semifinales, ante Alemania. Luego de empezar el mundial con una derrota, el equipo definía la final contra Países Bajos.

El último partido ocurrió todo lo contrario al primero. Aunque el juego se dio de manera similar, trabado en el desarrollo, los roles se invirtieron: Iniesta, que había errado el empate ante Suiza, metió el gol que le dio la Copa del Mundo a su país en los últimos minutos del segundo tiempo suplementario.

En Sudáfrica 2010, Andrés Iniesta pasó de perderse el empate y no terminar el partido contra Suiza en el debut mundialista a anotar el gol de la victoria en la final de la Copa del Mundo (Foto de Jamie McDonald / Getty Images) Jamie McDonald - Getty Images Europe

Para el seleccionado del batacazo inicial el torneo se acabó temprano: la siguiente fecha de grupo la perdió 1 a 0 contra Chile y más tarde determinó su destino al empatar en 0 ante Honduras, lo que dejó a Suiza tercero y por ende fuera del torneo en la primera tanda de eliminación.

En el día de la derrota de la Argentina ante Arabia Saudita, un gran golpe para los jugadores y el cuerpo técnico de la selección, varios recordaron esta historia para demostrar cómo, a pesar de lo inesperado, se mantienen las posibilidades del equipo que dirige Lionel Scaloni.

Uno de los que lo recordó fue el embajador de Suiza en la Argentina, Hans-Ruedi Bortis, que evocó aquel momento feliz para la selección de su país que en el fondo no perturbó las posibilidades de quien sería campeón. “Un tropezón no es caída”, sintetizó el diplomático al conmemorar ese evento que hoy se proyecta como un futuro deseable sobre la suerte del equipo de Messi y compañía.

Cuándo son los próximos partidos de la selección

La campaña por la clasificación a octavos del Mundial de Qatar 2022 tiene para la Argentina dos cruces definitorios: el próximo sábado 26 de noviembre a las 16, se medirá ante México, que hoy empató 0 a 0 ante Polonia. Este último será el rival que cierre la participación argentina en la fase de grupos, también a las 16 horas pero del miércoles 30 de noviembre, mismo horario en el que se definirá el grupo C con el cruce entre México y Arabia Saudita.

Argentina vs. México : sábado 26 de noviembre / 16 (hora local) / Lusail Stadium

: sábado 26 de noviembre / 16 (hora local) / Lusail Stadium Argentina vs. Polonia: miércoles 30 de noviembre / 16 (hora local) / Estadio 974

