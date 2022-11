Mundial Qatar 2022, en vivo: últimas noticias de la selección argentina y los partidos de hoy, minuto a minuto

escuchar

03.30 | La ácida respuesta del DT de Ghana sobre la actualidad de Cristiano Ronaldo

Poco después de que conjunto africano terminase su entrenamiento para enfrentar a Portugal, Otto Addo fue consultado en conferencia de prensa sobre la situación de la exestrella del Real Madrid y su reciente desvinculación de los Diablos Rojos. “No lo sé y, para ser honesto, no me importa” , dijo de manera tajante.

“No es nuestro problema y no creo que sea un gran problema. Todo el mundo quiere ganar y, pase lo que pase, es un gran escenario, un gran partido a nivel de una Copa del Mundo, así que normalmente no creo que eso pueda distraer a nadie”, agregó a continuación dando por contestada la pregunta.

ARCHIVO - El técnico de Ghana Otto Addo durante el amistoso contra Brasil en Le Havre, Francia, el 23 de septimbre de 2022. (AP Foto/Christophe Ena, File)

03.15 | El posteo de Uruguay a horas de su partido contra Corea del Sur

A la espera su debut frente al conjunto surcoreano, el cuenta oficial de la selección uruguaya en Twitter escribió lo siguiente: “¡Debuta #LaCeleste en la @FIFAWorldCup! #ElEquipoQueNosUne”. Junto a aquellas palabras, una fotografía de Nicolás de la Cruz, Diego Godín y Mathias Olivera.

03.00 | Las participaciones mundialistas de los seleccionados que hoy debutarán en Qatar

Teniéndose en cuenta la actual edición de la Copa del Mundo, el primer lugar es para Brasil con 22 participaciones mundialistas. Le siguen Uruguay (14); Suiza (12); Corea del Sur (11); Camerún y Portugal (8); Ghana (4) y Serbia (3). En el último caso, el seleccionado serbio formó parte del torneo también como Yugoslavia.

Neymar Jr. durante las clasificatorias al Mundial Qatar 2022 STRINGER - X80002

02.30 | A qué hora se entrenará el conjunto de Lionel Scaloni

De cara al duelo con la selección mexicana del próximo sábado, y tras la derrota ante Arabia Saudita, la albiceleste trabajará desde las 12 (hora de la Argentina) con la mira puesta en sumar de a tres. Se espera que Lionel Scaloni realice algunas modificaciones o pruebe otras variantes para utilizar en el campo de juego.

Entrenamiento de la selección argentina en el predio de la Universidad de Qatar en Doha Aníbal Greco - La Nación

02.00 | La Copa del Mundo suma un nuevo lesionado: Thomas Delaney, de Dinamarca

El mediocampista danés Thomas Delaney fue descartado de la Copa del Mundo debido a una lesión en la rodilla sufrida en el empate sin goles con Túnez en su primer partido del Grupo D, informó Reuters. Delaney estará fuera de acción durante unas cuatro semanas , según precisó el cuerpo médico de Dinamarca.

“Lo extrañaremos, tanto dentro como fuera del campo. Otros jugadores están listos y tenemos un equipo fuerte para los próximos partidos”, sostuvo el director técnico Kasper Hjulmand. Dinamarca disputará su segundo encuentro por el Mundial Qatar 2022 contra la campeona defensora Francia.

Karim Benzema y Thomas Delaney luchan por la pelota durante el partido que disputan Francia y Dinamarca por la torneo UEFA Nations League. GEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP

01.30 | El pronóstico del DT de Portugal sobre el futuro de la selección argentina

Para Fernando Santos, la derrota del conjunto de Lionel Scaloni contra Arabia Saudita no deja de ser la “preferida” por haber perdido. “¿Inglaterra y Francia son favoritas porque ganaron y Argentina dejó de serlo porque perdió? Yo no creo en eso” , insistió durante una conferencia de prensa. “Esto es normal y nada es definitorio. Un partido no cambia la percepción, son ocho, nueve equipos que vinieron aquí con la intención de ganar”, asimiló a continuación.

Fernando Santos, director técnico del la selección de Portugal

01.00 | Todos los partidos del quinto día del Mundial Qatar

Mundial Qatar - 23 de noviembre - Primera fecha del Grupo G

Suiza vs. Camerún - 7 en el Estadio Al Janoub.

- 7 en el Estadio Al Janoub. Uruguay vs. Corea del Sur - 10 en el Estadio Ciudad Educación.

- 10 en el Estadio Ciudad Educación. Portugal vs. Ghana - 13 en el Estadio 974.

- 13 en el Estadio 974. Brasil vs. Serbia - 16 en el Estadio Lusail.

