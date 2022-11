Así están las tablas de posiciones grupo por grupo del Mundial Qatar 2022, tras la primera fecha

escuchar

La primera fecha del Mundial Qatar 2022 concluyó este jueves con los cuatro partidos correspondientes a los grupos G y H en los que hubo triunfos de Suiza, Brasil y Portugal sobre Camerún, Serbia y Ghana, respectivamente. Uruguay y Corea del Sur no se sacaron ventajas.

Así, ya debutaron las 32 selecciones que participan en la Copa del Mundo. Este viernes comenzará la segunda jornada con duelos de las zonas A y B.

Brasil debutó en el Mundial Qatar 2022 con una victoria ante Serbia Matías Boela - LA NACION

Grupo A

Ecuador y Países Bajos dominan la zona A tras la primera fecha, que tuvo partidos el domingo y lunes, gracias a las victorias sobre Qatar y Senegal, respectivamente. Los combinados perdedores, que se enfrentarán en la próxima jornada, están últimos en la zona sin unidades y con una diferencia de goles de -2.

En el duelo inaugural de la Copa del Mundo el elenco sudamericano dirigido por Gustavo Alfaro venció 2 a 0 al anfitrión en el estadio Al Bayt con sendas anotaciones de Enner Valencia, quien llegó a cinco conquistas en cuatro partidos en citas ecuménicas teniendo en cuenta también Brasil 2014 y es el máximo artillero de la historia de su país.

En partido más parejo del certamen lo protagonizaron, hasta ahora, senegaleses y neerlandeses en el estadio Al Thumama con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio. Los tantos llegaron sobre el final. A los 84 minutos Cody Gakpo anticipó al arquero Edouard Mendy y cabeceó un centro lanzado desde la izquierda por Frankie de Jong. Con el combinado africano volcado en ataque en búsqueda de un merecido empate, los dirigidos por Louis van Gaal aprovecharon un contraataque y Davy Klaassen empujó un rebote corto que dejó Mendy tras un disparo sin demasiada potencia de Memphis Depay.

Grupo B

La zona tuvo sus dos encuentros el lunes y el único líder es Inglaterra porque goleó 6 a 2 a Irán. La selección de Gareth Southgate se llevó por encima a la del portugués Carlos Queiroz y en 11 minutos le marcó tres tantos. A los 35 abrió la cuenta Jude Bellingham, a los 43 la estiró Bukayo Saka y a los 46 sentenció la historia Raheem Sterling. En el complemento, el futbolista de Arsenal estiró la ventaja y poco después los asiáticos descontaron a través de Mehdi Taremi. Marcus Rashford y Jack Grealish, que habían ingresado en el segundo tiempo, marcaron los últimos tantos europeos en el histórico triunfo para Inglaterra que ratificó su condición de favorito a campeón a pesar de que no llegó a la Copa del Mundo en su mejor momento. El delantero de Porto Taremi, a través de un penal sancionado a instancias del VAR, redondeó el resultado final.

Luego, Estados Unidos y Gales jugaron un partidazo en el estadio Ahmad bin Ali y sumaron un punto cada uno por el empate 1 a 1, por lo que son escoltas de Inglaterra. Los norteamericanos se pusieron en ventaja a los 36 minutos con una gran definición de Timothy Weah mano a mano con el arquero Wayne Hennessey. A pesar del gran juego desplegado, no pudo estirar la ventaja y con el correr de los minutos mermó en su rendimiento. De a poco, Gales se acomodó y a los 82 minutos llegó a la parda con un penal de Gareth Bale.

Grupo C

Finalizada la primera fecha del grupo C, la Argentina cayó de manera sorpresiva ante Arabia Saudita por 2 a 1 (goles de Lionel Messi para la Albiceleste y de Saleh Al-Shehri y Salem Al Dawsari para el elenco árabe) y cortó una racha de 36 partidos sin conocer la derrota. Así en la última posición de la tabla. Sin embargo, México y Polonia no se sacaron diferencias en el otro compromiso de la zona -0 a 0- y le dieron un respiro al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

En cuanto al desarrollo del partido de la selección nacional, se puso en ventaja a los siete minutos con un penal cometido a Leandro Paredes y sancionado a través del VAR que Lionel Messi cambió por gol. Enseguida, el ‘10′ aumentó la diferencia pero el tanto fue anulado por offside, una escena que se repitió otras dos veces en el primer tiempo y quien la sufrió fue Lautaro Martínez -en la primera, incluso, había festejado-.

Los 45 minutos iniciales el elenco sudamericano dominó el juego y mereció tener mayor ventaja. Sin embargo, entró dormido al complemento y los asiáticos le dieron dos golpes en cinco minutos. Primero, a los 48′, cuando Saleh Al-Shehri definió cruzado ante el cierre de Cristian Romero y estampó el empate. A los 53′, Salem Al Dawsari clavó al ángulo un derechazo que Emiliano ‘Dibu’ Martínez llegó a rozar pero no alcanzó a desviar por completo. Fueron los únicos dos remates al arco del plantel de Hervé Renard en el duelo. El equipo albiceleste no pudo sobreponerse a las adversidades y finalmente fue derrotado.

Grupo D

En la apertura del grupo D del Mundial Qatar 2022 Francia pisó fuerte y quedó en lo más alto de la tabla de posiciones con tres puntos gracias a su victoria sobre Australia y porque, antes, Dinamarca y Túnez no se sacaron ventajas -0 a 0- y son sus escoltas con una unidad. El conjunto oceánico cierra la clasificación sin tantos.

El elenco galo vapuleó 4 a 1 a los Socceroos en el estadio Al Janoub con arbitraje del sudafricano Víctor Gomes y mostró su credencial de candidato al título a pesar de que no cuenta con los lesionados N´Golo Kanté, Paul Pogba, Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku y Karim Benzema y que durante el juego tuvo que ser reemplazado Lucas Hernández.

Grupo E

La zona E, al igual que la C por la derrota de la Argentina, arrancó con una sorpresa que fue el triunfo de Japón sobre Alemania 2 a 1. Los europeos se imponían al término del primer tiempo gracias a un tanto de penal anotado por Ilkay Gündogan en el minuto 33. En el epílogo, desperdiciaron varias ocasiones para ampliar la diferencia, el VAR anuló un tanto por offside y los asiáticos, con mucha gente en el mediocampo ganaron la batalla táctica, se les fueron encima y lograron revertir el resultado en menos de 10 minutos. Primero Ritsu Doan definió con el arco casi vacío tras un rebote al centro que dio Manuel Neuer y, después, a los 83, Takuma Asano recepcionó excelente un saque de arco de Shuichi Gonda, una de las figuras, se perfiló con el balón hacia el arco y definió desde adentro del área chica casi sin ángulo.

Así, el elenco nipón lidera con tres puntos junto a España, que vapuleó 7 a 0 a Costa Rica en el segundo turno. La cuenta para el conjunto europeo la abrió Dani Olmo a los 10 minutos al definir una gran jugada colectiva. Después, Marco Asencio aumentó la ventaja y antes de concluir la primera mitad Ferrán Torres de penal sentenció la historia con el 3 a 0 parcial ante un elenco centroamericano superado en todos los aspectos del juego. El delantero de Barcelona amplió la diferencia en el arranque del complemento y, sin sacar el pie del acelerador, los dirigidos por Luis Enrique, que tuvieron una posesión del balón de 82% y dieron 1056 pases, redondearon la goleada con anotaciones de Gavi -el otro golazo-, Carlos Soler y Álvaro Morata en el minuto 93.

Grupo F

Bélgica lidera el grupo F gracias a su triunfo sobre Canadá 1 a 0, a pesar de que no lo mereció. El único gol del encuentro lo convirtió Michy Batshuayi en el cierre del primer tiempo. Thibaut Courtois le atajó un penal a Alphonso Davies apenas iniciado el juego y fue la figura del partido.

El primer juego de la zona fue entre Croacia y Marruecos, que no se sacaron ventajas y empataron 0 a 0 en el estadio Al Bayt en un duelo que arbitró el argentino Fernando Rapallini. El último subcampeón del mundo no pudo quebrar a los africanos en un cotejo de suma paridad en el que ambos tuvieron ocasiones para marcar, pero no lo consiguieron y protagonizaron el tercer cotejo sin tantos del certamen después de Dinamarca vs. Túnez y México vs. Polonia.

Grupo G

Suiza y Camerún abrieron la zona y se impuso el combinado helvético con un gol de un camerunés: Breel Embolo. El centrodelantero de Mónaco nacionalizado suizo desde 2014 no perdonó un gran centro atrás que recibió de parte de Xherdan Shaqiri apenas inició el segundo tiempo y anotó el tanto del triunfo para los suyos. Aunque ‘Los Leones Indomables’ tuvieron sus oportunidades para ponerse en ventaja primero e igualar después, les faltó consistencia para definir las jugadas. El más activo fue el atacante de Bayern Munich Eric Maxim Choupo-Moting, a quien Rigoberto Song reemplazó a los 73 minutos y su equipo perdió peso ofensivo.

A Brasil le costó frente a una dura Serbia, pero resolvió el duelo en el segundo tiempo gracias a dos tantos de Richarlison, el segundo un golazo, y debutó en el certamen con una victoria 2 a 0. El encuentro se disputó en el estadio Lusail con arbitraje del iraní Alireza Faghani. El conjunto de Tité es el máximo favorito al título y, aunque tuvo dificultades en su debut, lo sacó adelante con templanza.

Grupo H

En el duelo que abrió la zona, Uruguay no pudo quebrar a Corea del Sur y empató sin goles. Los 90 minutos fueron parejos y con resultado incierto hasta el final. Las situaciones más claras de la Celeste para anotar las generaron Diego Godín y Federico Valverde. A los 43 minutos del primer tiempo, el defensor de Vélez cabeceó un tiro de esquina y éste dio en el poste derecho del arco defendido por Kim Seung-gyu. Sobre el final, a los 89, el mediocampista de Real Madrid estrelló un disparo en el palo que le negó la victoria a los dirigidos por Diego Alonso. Del otro bando, Hwang Ui-Jo contó con una opción concreta para desnivelar a favor de los asiáticos, pero tampoco acertó al arco.

Después, Portugal venció a Ghana en un partidazo en el estadio 974 con arbitraje del marroquí Ismail Elfath. Todo sucedió en la última media hora de juego. Tras un dudoso penal que le cometieron, Cristiano Ronaldo abrió la cuenta a los 63 minutos y se convirtió en el único futbolista en anotar en cinco mundiales. Enseguida, André Ayew le dio el empate al conjunto africano, pero Portugal reaccionó con dos anotaciones en cuatro minutos de Joao Félix y Rafael Leão. La virtud del perdedor fue no darse por vencido. A los 89 minutos descontó Osman Bukari y en tiempo adicionado Iñaki Williams se fabricó una chance concreta que increíblemente desperdició. Tras una jugada en la que pelota terminó en las manos de Diogo Costa, el delantero de Athletic Club de Bilbao se “escondió” detrás de él adentro del área y cuando el arquero arrojó el balón al césped para despejarlo, apareció por atrás, se lo sacó pero se resbaló y cuando intentó rematar lo hizo sin potencia. El esférico fue muy despacio hacia el arco y un defensor portugués lo rechazó.

Todos los partidos que restan de la primera etapa

Grupo A

Fecha 2

Qatar vs. Senegal - Viernes 25 de noviembre a las 10 en el estadio Al Thumama (DSports y TV Pública).

Países Bajos vs. Ecuador - Viernes 25 de noviembre a las 13 en el estadio Jalifa (DSports y TyC Sports).

Fecha 3

Países Bajos vs. Qatar - Martes 29 de noviembre a las 12 en el estadio Al Bayt (DSports y TV Pública).

Ecuador vs. Senegal - Martes 29 de noviembre a las 12 en el estadio Jalifa (DSports y TyC Sports).

Enner Valencia le dio el triunfo a Ecuador en el partido inaugural del Mundial Qatar 2022

Grupo B

Fecha 2

Irán vs. Gales - Viernes 25 de noviembre a las 7 en el estadio Áhmad Bin Ali (DSports y TyC Sports).

Inglaterra vs. Estados Unidos - Viernes 25 de noviembre a las 16 en el estadio Al Bayt (DSports y TV Pública).

Fecha 3

Gales vs. Inglaterra - Martes 29 de noviembre a las 16 en el estadio Áhmad Bin Ali (DSports y TyC Sports).

Irán vs. Estados Unidos - Martes 29 de noviembre a las 16 en el estadio Al Thumama (DSports y TV Pública).

Inglaterra goleó a Irán en su primer partido en el Mundial Qatar 2022 Adam Davy - PA Wire

Grupo C

Fecha 2

Arabia Saudita vs. Polonia - Sábado 26 de noviembre a las 10 en el estadio Ciudad de la Educación (DSports y TyC Sports).

Argentina vs. México - Sábado 26 de noviembre a las 16 en el estadio Lusail (DSports, TV Pública y TyC Sports).

Fecha 3

Polonia vs. Argentina - Miércoles 30 de noviembre a las 16 en el estadio 974 (DSports, TV Pública y TyC Sports).

Arabia Saudita vs. México - Miércoles 30 de noviembre a las 16 en el estadio Lusail (DSports y TyC Sports 2).

Grupo D

Fecha 2

Túnez vs. Australia - Sábado 26 de noviembre a las 7 en el estadio Al Yanub (DSports y TyC Sports).

Francia vs. Dinamarca - Sábado 26 de noviembre a las 13 en el estadio 974 (DSports y TV Pública).

Francia demostró que sueña con el bicampeonato; goleó 4-1 a Australia en la fecha 1 del grupo D FRANCK FIFE - AFP

Fecha 3

Túnez vs. Francia - Miércoles 30 de noviembre a las 12 en el estadio Ciudad de la Educación (DSports y TyC Sports).

Australia vs. Dinamarca - Miércoles 30 de noviembre a las 12 en el estadio Al Yanub (DSports y TV Pública).

Grupo E

Fecha 2

Japón vs. Costa Rica - Domingo 27 de noviembre a las 7 en el estadio Áhmad Bin Ali (DSports y TyC Sports).

España vs. Alemania - Domingo 27 de noviembre a las 16 en el estadio Al Bayt (DSports y TV Pública).

Fecha 3

Japón vs. España - Jueves 1 de diciembre a las 16 en el estadio Jalifa (DSports y TyC Sports).

Costa Rica vs. Alemania - Jueves 1 de diciembre a las 16 en el estadio Al Bayt (DSports y TV Pública).

España goleó a Costa Rica en su debut en el Mundial Qatar 2022 CLIVE MASON - Getty Images Europe

Grupo F

Fecha 2

Bélgica vs. Marruecos - Domingo 27 de noviembre a las 10 en el estadio Al Thumama (DSports y TyC Sports).

Croacia vs. Canadá - Domingo 27 de noviembre a las 13 en el estadio Jalifa (DSports y TV Pública).

Fecha 3

Croacia vs. Bélgica - Jueves 1 de diciembre a las 12 en el estadio Áhmad Bin Ali (DSports y TyC Sports).

Canadá vs. Marruecos - jueves 1 de diciembre a las 12 en el estadio Al Thumama (DSports y TV Pública).

Bélgica sufrió con Canadá, pero ganó y lidera el grupo F Clive Brunskill - Getty Images Europe

Grupo G

Fecha 1

Suiza vs. Camerún - Jueves 24 de noviembre a las 7 en el estadio Al Yanub (DSports y TV Pública).

Brasil vs. Serbia - Jueves 24 de noviembre a las 16 en el estadio Lusail (DSports y TyC Sports).

Fecha 2

Brasil vs. Suiza - Lunes 28 de noviembre a las 13 (DSports y TV Pública).

Camerún vs. Serbia - Lunes 28 de noviembre a las 7 (DSports y TyC Sports).

Grupo H

Fecha 2

Corea del Sur vs. Ghana - Lunes 28 de noviembre a las 10 en el estadio Ciudad de la Educación (DSports y TyC Sports).

Portugal vs. Uruguay - Lunes 28 de noviembre a las 16 en el estadio Lusail (DSports y TyC Sports).

Fecha 3

Corea del Sur vs. Portugal - Viernes 2 de diciembre a las 12 en el estadio Ciudad de la Educación (DSports y TyC Sports).

Ghana vs. Uruguay - Viernes 2 de diciembre a las 12 en el estadio Al Yanub (DSports y TV Pública).

LA NACION

Temas Mundial Qatar 2022