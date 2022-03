Finlandia y Suecia no descartan una eventual adhesión a la OTAN ante la invasión rusa de Ucrania

Los embajadores de ambos países admiten un aumento del apoyo a la unión a la Alianza por parte de la opinión pública

Defienden que no son países neutrales porque los países miembros de la UE "no pueden" serlo

MADRID, 23 Mar. 2022 (Europa Press) -

Los embajadores de Finlandia y Suecia en España, Sari Rautio y Teppo Tauriainen, respectivamente, no han descartado este miércoles una eventual adhesión de sus países a la OTAN, ante el escenario de seguridad resultante por la invasión rusa de Ucrania y a pesar de las advertencias de Moscú.

Rautio y Tauriainen han admitido en un encuentro con los medios en la Embajada de Suecia en Madrid que el apoyo a la unión a la Alianza por parte de la opinión pública ha aumentado en los dos Estados y han señalado que algunos partidos políticos finlandeses y suecos ya se han posicionado a favor de la membresía.

"En las encuestas, el apoyo para la entrada en la OTAN ha crecido", ha señalado la embajadora finlandesa, que también ha apuntado a cierto "movimiento" entre los partidos políticos del país. En este sentido, ha matizado que los partidos finlandeses de corte conservador han estado más "abiertos" a esta posición, mientras que en la izquierda hay menos apoyo a esta cuestión.

Si bien ha precisado que "no puede citar" encuestas parlamentarias que arrojen luz sobre la cuestión, sí ha aseverado que "hay impulso de una posición más positiva a la membresía".

Tauriainen se ha expresado en la misma línea y ha desvelado que entre la opinión pública sueca el apoyo a una posible adhesión a la OTAN se ha incrementado, pero ha admitido que hay diferencias en el seno de la política del país. Así, ha explicado que el Gobierno ha puesto en marcha un "grupo de trabajo" con partidos de la oposición para analizar la situación de seguridad y defensa y los partidos conservadores ya han adelantado su intención de tratar el asunto.

"Los conservadores han dicho que si ganan las elecciones de septiembre van a proponer que Suecia solicite la entrada en la OTAN, si hay mayoría en el Parlamento", ha indicado Tauriainen, que no obstante ha matizado que el Gobierno ya ha expresado su intención de seguir "la línea" seguida durante los últimos años.

"La oposición dice que tenemos que tener la opción (...) hay un debate y hay otros partidos que están en contra", ha añadido, antes de pedir ver "cómo evoluciona el grupo de trabajo" y aseverando que la campaña para las elecciones de septiembre "puede influir" en los posicionamientos.

La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, ya hizo saber que la invasión "cambiaría el sentido del debate" sobre la adhesión de su país a la Alianza, mientras que la 'premier' sueca, Magdalena Andersson, ya se posicionó en contra de esta opción porque generaría más tensión en Europa.

En este contexto, el Ministerio de Exteriores de Rusia avisó a Finlandia y a Suecia de que su adhesión a la OTAN comportaría "graves repercusiones político-militares" que exigirían "una respuesta" rusa, un día después del comienzo de la invasión de Ucrania.

Tanto Rautio como Tauriainen, que han resaltado su cooperación con la Alianza, han coincidido este miércoles en minimizar las advertencias rusas. La embajadora finlandesa ha recordado que estas "amenazas" no son nuevas y las "han oído varias veces". "Está claro que no les gustaría que formáramos parte de la OTAN, el mensaje no es distinto, lo que ha cambiado es el entorno de seguridad", ha especificado.

El embajador sueco, por su parte, ha tildado los avisos de Moscú de "inaceptables", pero ha señalado que a Estocolmo "no le interesan estos comentarios" y deben ser ellos "los que decidan cómo organizar su defensa".

Países que no son neutrales

En este sentido, los embajadores de Finlandia y Suecia han recordado que sus países no son neutrales, puesto que su pertenencia a la Unión Europea (UE) les impide permanecer al margen de lo que les ocurre al resto de Estados miembro.

"No somos países neutrales, eso es muy importante, un país miembro de la UE no puede ser neutral porque forma parte de la familia de la UE", ha defendido Rautio, que ha matizado que "otra cosa es estar alineado militarmente".

Así se ha expresado también Tauriainen, que ha indicado que la posición de Estocolmo "ha cambiado" desde la entrada en la UE. "Nuestra posición ha evolucionado y hace 20 años hemos dejado la neutralidad (...) pero seguimos la política de no alineamiento", ha aseverado, remarcando que su propósito es "crear seguridad" con sus países vecinos y amigos.

Rautio y Tauriainen también se ha referido al aumento del gasto en defensa de Helsinki y Estocolmo y han señalado que cumplen con la contribución del 2 por ciento del PIB destinado a gasto militar, el compromiso exigido por la OTAN.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE acordaron a principios de marzo elevar "sustancialmente" el gasto militar para hacer frente a la nueva realidad de seguridad que supone la invasión rusa de Ucrania, con una mención a la cláusula de defensa mutua que recoge el tratado de la UE, a petición de Suecia y Finlandia, que no son miembros de la OTAN.

Según la embajadora finlandesa, Finlandia invierte el 1,7 por ciento de su PIB en defensa, pero con la decisión de diciembre de comprar más cazas se superará el límite del 2 por ciento. En cuanto al embajador sueco, ha indicado que Andersson ya ha anunciado su intención de alcanzar el 2 por ciento, ya que actualmente se destina el 1,26 por ciento.

Por último, Rautio y Tauriainen han aludido al apoyo que sus países han destinado a Ucrania, ya que ambos han tomado la decisión "extraordinaria" de suministrar armas a Kiev ante la ofensiva militar rusa.

Rautio ha defendido que Helsinki busca "apoyar de todas las maneras" a Ucrania, sobre todo con ayuda canalizada a través de la UE, pero también de manera bilateral. El paso "extraordinario" de suministrar armas defensivas y ofensivas obedece a que la situación también es "extraordinaria".

Tauriainen ha resaltado la decisión "histórica" de suministrar armas, en este caso defensivas, y ha destacado que Estocolmo no ha enviado armas a países en guerra desde 1939. Se trata de "cascos, ropa de protección o comida para los soldados" y ha sostenido que, además, Suecia mantiene una "cooperación estrecha" con Kiev que incluye varios proyectos "para ayudar a Ucrania a crear una nueva sociedad como país independiente".