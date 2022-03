Fiscal de la cpi pide respaldo internacional para análisis de crímenes de guerra en ucrania

Por Anthony Deutsch

LA HAYA, Países Bajos, 24 mar (Reuters) - El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional pidió el jueves a una coalición de países en La Haya que respalde su análisis sobre crímenes de guerra en Ucrania, afirmando que "las cosas pueden empeorar" si la comunidad internacional no actúa ahora

El fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, habló en una reunión de una coalición liderada por Reino Unido, que incluye a fiscales y ministros de Justicia de decenas de países, que han ofrecido al tribunal de La Haya asistencia financiera, militar y jurídica.

Khan abrió un análisis formal sobre crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Ucrania el 28 de febrero, cuatro días después de que Rusia invadió a su vecino. Examinará las posibles atrocidades cometidas por ambos bandos del conflicto, analizando hechos tan lejanos como la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014.

Ni Rusia ni Ucrania son miembros de la CPI, pero Kiev ha autorizado al tribunal a investigar en su territorio y un equipo está recogiendo pruebas en terreno.

Khan hizo un llamamiento a las naciones para que se unan y hagan rendir cuentas a los responsables de las atrocidades cometidas.

"Si aprovechamos este momento colectivamente. Si podemos fortalecer el estado de derecho, será en beneficio no sólo de esta oficina, o de la CPI, sino del orden jurídico internacional", dijo Khan.

"Si no damos un paso adelante colectivamente, las cosas pueden empeorar y la historia no nos juzgará bien y las víctimas de todo el mundo no nos juzgarán bien". (Reporte de Anthony Deutsch. Editado en español por Javier Leira)