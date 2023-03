Fiscalía francesa acusa a Hakimi de supuesta violación

PARÍS (AP) — El defensor del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi ha sido acusado de presunta violación, según anunció la fiscalía francesa el viernes.

Hakimi fue interrogado el jueves por los investigadores que estudian las denuncias de violación, explicó la fiscalía de Nanterre, a las afueras de París. Después, un juez instructor lo inculpó y lo puso bajo vigilancia judicial.

El zaguero de la selección de Marruecos tiene prohibido contactar con la presunta víctima, una mujer de 24 años que dijo que fue violada por Hakimi el sábado en la casa del as en un suburbio de París. Hakimi puede salir del territorio francés, añadió la fiscalía.

Hakimi, nacido en Madrid, ayudó a su país a hacer historia el año pasado en el Mundial de Qatar al convertirse en el primer país africano en llegar a las semifinales del torneo. El viernes fue visto entrenando con el PSG.

La fiscalía abrió su investigación preliminar el lunes.

El club no realizó comentarios y Hakimi no respondió públicamente a la acusación. El abogado del futbolista no respondió a una petición de comentarios.

Hakimi apareció el lunes en el escenario de los premios “The Best” de la FIFA en París. Fue reconocido como parte del equipo masculino de estrellas votado por sus compañeros y fue recibido por un breve y fuerte aplauso cuando fue presentado.

AP