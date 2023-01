Francia vive nueva oleada de huelgas contra la reforma de las pensiones de macron

Por Layli Foroudi y Stephane Mahe

Par√≠s/saint-nazaire, 31 ene (reuters) - los trabajadores en huelga interrumpieron el martes las entregas de las refiner√≠as francesas, el transporte p√ļblico y los colegios, en un segundo d√≠a de protestas en todo el pa√≠s por el plan del presidente emmanuel macron de hacer que la gente trabaje m√°s tiempo antes de jubilarse.

Enormes multitudes marcharon por ciudades de toda Francia para denunciar una reforma que eleva dos a√Īos la edad de jubilaci√≥n, hasta los 64 a√Īos, y que pone a prueba la capacidad de Macron para impulsar cambios ahora que ha perdido su mayor√≠a en el Parlamento.

En las redes ferroviarias, solo funcionaba uno de cada tres trenes de alta velocidad TGV y a√ļn menos trenes de cercan√≠as y regionales. En el metro de Par√≠s, los servicios no funcionaban.

Con pancartas en las que se leía "No a la reforma" o "No nos rendiremos", muchos manifestantes dijeron que saldrán a la calle tantas veces como sea necesario para que el gobierno dé marcha atrás.

"No conduciremos hasta que tengamos 64 a√Īos", dijo la chofer de autob√ļs Isabelle Texier en una protesta en Saint-Nazaire, en la costa atl√°ntica. "Para el presidente es f√°cil. Se sienta en una silla (...) puede trabajar hasta los 70, incluso", dijo, a√Īadiendo: "No podemos pedir a los que ponen los tejados que trabajen hasta los 64, no es posible".

Después del 19 de enero, cuando más de un millón de personas salieron a la calle en la primera jornada de huelga nacional, los sindicatos dijeron que los datos iniciales de las protestas en todo el país mostraban una mayor participación.

"Es un mensaje real enviado al gobierno, diciendo que no queremos los 64 a√Īos", dijo Laurent Berger, l√≠der de CFDT, el mayor sindicato de Francia, antes de la marcha de Par√≠s.

Los sondeos muestran que una mayoría sustancial de los franceses se opone a la reforma, pero Macron pretende mantenerse firme. La reforma es "vital" para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones, dijo el lunes.

Los sindicatos dijeron que la mitad de los profesores de primaria abandonaron el trabajo. TotalEnergies declar√≥ que el 55% de los trabajadores de los turnos de ma√Īana de sus refiner√≠as dej√≥ las herramientas, una cifra inferior a la del 19 de enero. El sindicato de extrema izquierda CGT dijo que la cifra era inexacta.

Para los sindicatos, el reto consistir√° en mantener el movimiento huelgu√≠stico en un momento en que la elevada inflaci√≥n est√° erosionando los salarios. (Reporte adicional de Sybille de La Hamaide, Forrest Crellin, Benjamin Mallet, Dominique Vidalon, Benoit Van Overstraeten, Leigh Thomas, Michel Rose y Bertrans Boucey; escrito por Ingrid Melander y Richard Lough; editado en espa√Īol por Carlos Serrano)

Reuters