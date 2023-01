Gennaro Gattuso: "Hemos tocado fondo, tenemos mucho miedo"

El entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, confes√≥ apesadumbrado que su equipo toc√≥ "fondo" este jueves en la eliminaci√≥n y mala imagen ante el Athletic Club en cuartos de final de la Copa del Rey, viendo a su equipo con un "miedo" que no le deja jugar al f√ļtbol.

"Tengo que hablar con el equipo, escuchar qu√© est√° pasando, por qu√© tenemos miedo en este momento. Por qu√© cuando preparamos las cosas, a la primera dificultad fallamos en todo. Ma√Īana tengo que escuchar qu√© est√° pasando", dijo en rueda de prensa despu√©s del 1-3 en Mestalla.

"Al equipo le est√° faltando las ganas. Despu√©s de 15 minutos, Mestalla apretaba, no hemos tenido la lectura de buscar en largo. No tengo otra direcci√≥n, otra filosof√≠a, pero esto que estamos haciendo no es bastante. Cambiar todo es dif√≠cil", a√Īadi√≥.

El técnico italiano confesó la necesidad de fichar en el mercado de invierno pero asumió la responsabilidad por probar cosas sin resultado. "Tenemos que hacer alguna cosas en el mercado, estoy esperando, pero tengo que trabajar. La responsabilidad es mía, yo decido. Tengo claro lo que está pasando. Hemos empatado y al minuto nos han marcado. Tenemos mucho miedo", dijo.

"Era un partido que no est√°bamos controlando nada. Seguro, con el partido de hoy hemos tocado fondo. Cuando se juega un partido de cuartos de este modo es normal que la afici√≥n no est√© contenta, no hemos jugado, no hemos hecho nada. El Athletic ha ganado f√°cil", a√Īadi√≥.

Además, Gattuso descartó tener la intención de marcharse y centró su objetivo en la permanencia en LaLiga Santander. "La prioridad de la historia del club no es Gattuso, no estoy pensando si me voy o no. Estoy pensando en la dificultad del equipo", afirmó, asegurando no la salvación pero sí "trabajar 15 horas al día".

"La tabla no está bien, es la realidad. El objetivo es buscar fuerza mental. Hacer 40 puntos. No se puede cambiar todo radicalmente, tengo que escuchar y saber qué está pasando. En este momento de dificultad, irme no forma parte de mi estilo", terminó.

