Guardiola y Klopp, entre el resquemor y el desconcierto por el gasto en fichajes del Chelsea

"No diré nada sin la presencia de mi abogado", bromeó el alemán

El español recordó que al City quisieron expulsarle de la Premier

MADRID, 3 Feb. 2023 (Europa Press) -

Los entrenador de Manchester City y Liverpool, Pep Guardiola y Jurgen Klopp, valoraron este viernes, entre el resquemor y la sorpresa, el gasto de más de 600 millones de euros del Chelsea esta temporada, en fichajes que siguieron llegando en el reciente mercado de invierno como el argentino Enzo Fernández.

"No es asunto mío. Por supuesto, sé lo que pasaría si fuera con nosotros, nos hubieran criticado porque lo han hecho en los últimos cinco o seis años. Es una sorpresa porque no es un club estado", añadió sarcástico el técnico catalán.

"Lo que cuenta es ganar títulos. Necesitas buenos jugadores, todos lo creen, pero el mercado está increíble. Tienes que gastar para lograrlo. Esta es la realidad. En el fútbol no hay una posición en la que tengas toda la razón, así que hacemos lo mejor que podemos", añadió Guardiola.

El técnico catalán recordó además que su club tiene el quinto presupuesto y que han ganado 11 títulos en los últimos cinco años. "Nosotros fuimos acusados. No me olvido, nueve equipos de la Premier enviaron una carta para que nos descalificaran", apuntó.

Por otro lado, desde Liverpool, Klopp se mostró sorprendido por la capacidad de fichar de un Chelsea que, además de un mal momento deportivo, atravesó recientemente el cambio de manos de la propiedad tras la salida obligada del oligarca ruso Román Abramóvich.

"No diré nada sin la presencia de mi abogado. Es una broma. No entiendo esta parte del negocio, lo que puedes hacer y lo que no. Con todo, es una cifra muy alta en las dos últimas ventanas. Son jugadores muy buenos. No entiendo cómo es posible, pero no tengo que explicarlo yo", apuntó Klopp en rueda de prensa.

Europa Press