Hallan un tortuga y su huevo en el último descubrimiento de pompeya

ROMA, 24 jun (Reuters) - Los restos de una tortuga y su huevo han sido desenterrados por arqueólogos en Pompeya, la ciudad romana que fue sepultada en una erupción volcánica en el 79 d.C.

El animal fue encontrado escondido bajo el suelo de arcilla de un almacén y probablemente murió antes de que entrara en erupción el Vesubio.

"Se había cavado una madriguera donde podía poner su huevo, pero no lo hizo, lo que pudo haber causado su muerte", dijo Valeria Amoretti, quien trabaja como antropóloga en el sitio.

El hallazgo inusual salió a la luz durante las excavaciones de un área que había sido devastada por un violento terremoto en el año 62 dC y posteriormente fue absorbida por una casa de baños públicos.

El sitio era originalmente una casa opulenta con mosaicos refinados y pinturas murales, que datan del siglo I a. C., y los arqueólogos no están seguros de por qué el edificio no fue restaurado sino que fue ocupado por los baños de Stabian.

"Tanto la presencia de la tortuga en la ciudad como el abandono de la suntuosa domus... ilustran el alcance de las transformaciones tras el terremoto del 62 d.C.", dijo Gabriel Zuchtriegel, director general de Pompeya.

"Evidentemente no todas las casas fueron reconstruidas y las zonas, incluso las centrales, de la ciudad fueron poco frecuentadas hasta el punto de convertirse en hábitat de animales salvajes".

"Al mismo tiempo, la expansión de los baños es evidencia de la gran confianza con la que Pompeya se recuperó después del terremoto, solo para ser devastada en un solo día en el año 79 d. C.". (Reporte de Crispian Balmer. Editado en español por Marion Giraldo)