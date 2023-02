Harry styles triunfa con la mayor cantidad de galardones en los premios brit

Por Marie-Louise Gumuchian

LONDRES, 11 feb (Reuters) - Harry Styles fue el gran triunfador el s√°bado en los premios BRIT, los galardones brit√°nicos de la m√ļsica pop, al ganar las cuatro categor√≠as a las que estaba nominado, una semana despu√©s de su triunfo en los Grammy.

Styles se llev√≥ a casa el codiciado √°lbum del a√Īo por "Harry's House", la canci√≥n del a√Īo por su √©xito de pop sintetizado "As It Was", el mejor acto de pop/R&B y el artista del a√Īo, una de las dos categor√≠as de g√©nero neutro introducidas el a√Īo pasado despu√©s de que los organizadores de los premios BRIT eliminaron las distinciones femeninas y masculinas.

Los aspirantes a ese premio eran todos hombres, lo que había irritado a muchos en la industria y en las redes sociales.

"Estoy muy, muy agradecido por esto y soy muy consciente de mi privilegio aqu√≠ esta noche", dijo Styles en su discurso de aceptaci√≥n, dedicando el premio al artista del a√Īo a una lista de cantantes femeninas.

Styles, que salt√≥ a la fama en el programa de talentos "The X Factor" como miembro de la banda de chicos One Direction, gan√≥ la semana pasada dos premios Grammy, incluido el de √°lbum del a√Īo.

"Esta noche ha sido muy especial para mí (...) Muchas gracias por la bienvenida a casa", dijo Styles el sábado tras llevarse el premio al mejor álbum.

"Estoy tan, tan orgulloso de ser un artista brit√°nico en el mundo. Estoy tan orgulloso de estar aqu√≠ esta noche celebrando a los artistas brit√°nicos y la m√ļsica brit√°nica".

En un comunicado publicado en el sitio web de los BRIT Awards se afirma que las categor√≠as de g√©nero neutro se han introducido para que los artistas sean juzgados "√ļnicamente por la calidad y popularidad de su trabajo, y no por qui√©nes son o c√≥mo deciden identificarse".

Pero a√Īad√≠a que los organizadores "reconocen y comparten la decepci√≥n" por la ausencia de mujeres en la lista. "Un factor clave es que, por desgracia, en 2022 hubo relativamente pocos lanzamientos de √©xito comercial de mujeres en comparaci√≥n con los de hombres".

"De los 71 artistas elegibles en la lista larga, solo 12 (17%) son mujeres. Reconocemos que esto apunta a problemas m√°s amplios en torno a la representaci√≥n de las mujeres en la m√ļsica que tambi√©n deben abordarse".

La cantante Rina Sawayama acogió con satisfacción el cambio a categorías de género neutro, pero afirmó que la lista de nominados debería ser más larga.

"Si hay m√°s nominados, se puede ver una muestra representativa de lo que ha sucedido a lo largo del a√Īo y de qui√©n ha causado impacto", declar√≥ a Reuters en la alfombra roja.

Los rockeros indie Wet Leg ganaron el premio al grupo del a√Īo y al mejor artista revelaci√≥n. La estrella de la m√ļsica Beyonce fue nombrada artista internacional del a√Īo y su √©xito "Break My Soul", canci√≥n internacional del a√Īo. (Reporte de Marie-Louise Gumuchian en Londres; reporte adicional de Hanna Rantala en Londres; Editado en Espa√Īol por Ricardo Figueroa)

