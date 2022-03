Heliogen y Woodside Energy anuncian proyecto de demostración a escala comercial y acuerdo de colaboración

PASADENA, California--(BUSINESS WIRE)--mar. 28, 2022--

Heliogen, Inc. (NYSE: HLGN), un proveedor l铆der de energ铆a solar concentrada habilitada para IA, y Woodside Energy (USA) Inc., una subsidiaria de propiedad total del principal productor de energ铆a australiano Woodside Petroleum Ltd (ASX: WPL), anunci贸 hoy un acuerdo del proyecto (el 鈥淎cuerdo del proyecto鈥) para la implementaci贸n de una demostraci贸n a escala comercial de la tecnolog铆a de energ铆a solar concentrada habilitada por IA de Heliogen que se propone construir en Mojave, California.

Heliogen and Woodside Energy Announce Commercial-Scale Demonstration Project and Collaboration Agreement (Photo: Business Wire)

El Acuerdo del proyecto sigue al previamente anunciado Aviso limitado para proceder (Limited Notice To Proceed, 鈥淟NTP鈥) otorgado por Woodside a Heliogen para comenzar la adquisici贸n de equipos clave para la implementaci贸n de una instalaci贸n de 5 megavatios el茅ctricos (5 MWe) de un solo m贸dulo a escala comercial. Seg煤n el Acuerdo del proyecto, Heliogen completar谩 la ingenier铆a, la adquisici贸n y la construcci贸n de la instalaci贸n, y se espera que la construcci贸n comience una vez que se aprueben los permisos.

Las dos compa帽铆as acordaron incluir el alcance y la financiaci贸n asociada de la adjudicaci贸n previamente anunciada por Heliogen, de 39 millones de USD del Departamento de Energ铆a de EE.聽UU. para implementar la tecnolog铆a de energ铆a renovable de Heliogen en California. Esto significa que adem谩s de la demostraci贸n a escala comercial del m贸dulo de 5 MWe de Heliogen, el proyecto tambi茅n incluir谩 la implementaci贸n y la prueba de un enfoque innovador para convertir la energ铆a t茅rmica producida por las instalaciones de Heliogen en energ铆a, que tiene el potencial de ofrecer mayores eficiencias con una huella m谩s peque帽a que las turbinas de vapor tradicionales.

Adem谩s del Acuerdo del proyecto, Heliogen y Woodside Energy Technologies Pty. Ltd tambi茅n han firmado un acuerdo de colaboraci贸n para comercializar conjuntamente la tecnolog铆a de Heliogen en Australia (el 鈥淎cuerdo de colaboraci贸n australiano鈥). Seg煤n este acuerdo, las empresas esperan definir ofertas de productos que utilicen la tecnolog铆a modular de Heliogen a clientes potenciales (incluido Woodside) en Australia y est谩n estableciendo una hoja de ruta para identificar e interactuar con esos clientes. El Acuerdo de colaboraci贸n australiano incluye el objetivo de implementar m谩s m贸dulos a escala comercial de las ofertas de calor y energ铆a de Heliogen que pueden combinarse con una oferta de hidr贸geno, fortaleciendo el papel de Woodside en la transici贸n energ茅tica hacia fuentes de energ铆a con menos carbono. Las empresas tambi茅n est谩n en conversaciones similares en relaci贸n con la tecnolog铆a de Heliogen en EE.聽UU.

鈥淓stamos encantados de trabajar con el principal productor de energ铆a de Australia, Woodside. Nuestros acuerdos representan un pr贸ximo paso fundamental en la comercializaci贸n de la innovadora tecnolog铆a solar concentrada de Heliogen y la descarbonizaci贸n de la industria pesada鈥, dijo Bill Gross, fundador y director ejecutivo de Heliogen. 鈥淭ambi茅n nos complace compartir que, junto con estos acuerdos, nuestra alianza estrat茅gica con Woodside incluye que Woodside tome una participaci贸n accionarial en Heliogen鈥.

Gross continu贸: 鈥淟a instalaci贸n propuesta de Mojave impulsar谩 a煤n m谩s nuestras discusiones con Woodside para obtener oportunidades adicionales con el objetivo de producir calor, energ铆a e hidr贸geno libres de carbono para ayudarlos a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad鈥.

鈥淲oodside ha establecido un objetivo de inversi贸n de 5 mil millones de USD para 2030 en nuevos productos energ茅ticos y servicios con bajas emisiones de carbono 1 鈥, dijo Meg O鈥橬eill, directora ejecutiva de Woodside. 鈥淣uestra colaboraci贸n con Heliogen en esta tecnolog铆a innovadora respalda nuestro compromiso de construir una cartera de bajo costo, de baja emisiones de carbono, rentable, resiliente y diversificada鈥.

Acerca de Heliogen

Heliogen es una empresa de tecnolog铆a de energ铆a renovable enfocada en eliminar la necesidad de combustibles f贸siles en la industria pesada e impulsar un futuro sostenible. La tecnolog铆a solar concentrada modular habilitada por IA de la compa帽铆a tiene como objetivo entregar de manera rentable casi 24 horas al d铆a, 7 d铆as a la semana, energ铆a libre de carbono en forma de calor, energ铆a o combustible de hidr贸geno ecol贸gico a escala, por primera vez en la historia. Heliogen se cre贸 en Idealab, la incubadora de tecnolog铆a l铆der fundada por Bill Gross en 1996. Para obtener m谩s informaci贸n sobre Heliogen, visite heliogen.com.

Acerca de Woodside

Proporcionamos la energ铆a que Australia y el mundo necesitan para calentar los hogares, mantener las luces encendidas y habilitar la industria. Tenemos una reputaci贸n de operaciones seguras y confiables. Nuestro negocio de hidrocarburos se complementa con una creciente cartera de oportunidades de hidr贸geno, amon铆aco y energ铆a solar en Australia e internacionalmente. Nuestras nuevas oportunidades de energ铆a incluyen los proyectos de hidr贸geno y amon铆aco propuestos H2Perth y H2TAS en Australia y el proyecto de hidr贸geno propuesto H2OK en Am茅rica del Norte. Para obtener m谩s informaci贸n, visite woodside.com.au.

1 El objetivo de la inversi贸n supone la finalizaci贸n de la fusi贸n propuesta con el negocio petrolero de BHP. Las decisiones de inversi贸n individuales est谩n sujetas a los obst谩culos de inversi贸n de Woodside. No es una orientaci贸n.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi贸n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci贸n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la 煤nica versi贸n del texto que tendr谩 un efecto legal.

Vea la versi贸n original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220328005262/es/

