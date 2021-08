Hombre que aparece como bebé desnudo en álbum de nirvana presenta demanda por "explotación sexual"

Por Jan Wolfe

25 ago (Reuters) - Un hombre que apareció desnudo cuando era bebé en la portada del álbum "Nevermind" de 1991 del grupo Nirvana presentó una demanda contra los miembros vivos de la influyente banda, alegando que la imagen es explotación sexual infantil.

En una demanda presentada en una corte federal en California, Spencer Elden afirmó que ha sufrido perjuicios durante toda su vida debido a la imagen utilizada en la portada del álbum, que lo muestra nadando desnudo hacia un billete de dólar perforado por un azuelo.

"Nevermind" es uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos, con más de 30 millones de copias en todo el mundo.

"Los acusados comercializaron intencionalmente pornografía infantil de Spencer y aprovecharon la naturaleza impactante de su imagen para promocionarse a sí mismos y a su música a sus expensas", sostiene la demanda, presentada el martes.

Elden, quien ahora tiene 30 años, exige una compensación de 150.000 dólares a cada uno los demandados, incluidos Universal Music Group, el fotógrafo Kirk Weddle, el baterista y leyenda del rock Dave Grohl, el bajista Krist Novoselic y Courtney Love, viuda del vocalista, Kurt Cobain, quien murió en 1994.

Según la demanda, los padres de Elden nunca recibieron ninguna compensación por la imagen tomada por Weddle, quien era amigo del padre de Elden. La demanda sostiene que Cobain accedió inicialmente a colocar una etiqueta que censurara los genitales de Elden en la portada del álbum, pero finalmente no se hizo.

Elden recreó la imagen como adulto en 2016 y tiene tatuado "Nevermind" en su pecho.

Weddle dijo a The Guardian en 2019 que todavía estaba en contacto con Elden. "Solía pensar, '¡hombre, cuando ese chico tenga 16 años, me odiará!' No lo hace, pero tiene sentimientos encontrados por la imagen. Siente que todos ganaron dinero con ella y él no. Creo que se merece algo. Pero siempre son los sellos discográficos los que ganan dinero", afirmó.

(Reporte adicional de Jonathan Stempel en Nueva York; editado en español por Ricardo Figueroa)

