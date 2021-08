Un clásico de Mar del Plata, contra el Covid: para alentar la vacunación en los jóvenes, les regalan vueltas en karting

La famosa pista de kartings ubicada detrás del puerto de Mar del Plata es una de las postales típicas de la ciudad. Con su famoso puente en el medio de la pista, el lugar es elegido, desde hace 24 años, por locales y turistas. Empatizando con ese arraigo, durante los miércoles de agosto sus dueños decidieron premiar con una vuelta gratis a los jóvenes que se vacunen contra el Covid, buscando incentivar a un grupo etario de la sociedad algo reticente a la vacunación.

“Todos hemos debatido con nuestros hijos acerca de la vacunación. Por eso, uno de los miembros de la empresa, luego de charlar sobre estos temas en su casa, trajo la propuesta pensando que a los jóvenes hay que incentivarlos y darles algo a cambio, una recompensa, en el buen sentido del término”, explica Santiago Vinciguerra, uno de los encargados de Interlagos.

Una postal atípica en la famosa pista de kartings de Mar del Plata Gentileza Interlagos Karting

La primera etapa de la propuesta se desarrolló durante los primeros tres miércoles de agosto, siendo mañana la última fecha prevista de la promoción. “Nuestra convicción es que si hay una mayor cantidad de jóvenes vacunados, habrá una menor cantidad de contagios y más rápido se volverá a una normalidad para que la temporada que viene no haya casi restricciones, es un proceso”, augura Vinciguerra.

La promoción fue un suceso, al punto tal de que durante los primeros dos días se acercaron alrededor de 600 jóvenes dispuestos a disfrutar de los 320 metros de pista, a bordo de uno de los 25 vehículos para adultos con los que cuenta el lugar. Tal fue la repercusión que llegaron grupos de chicos desde ciudades cercanas como Balcarce y Miramar.

Como la idea madre es estimular a los jóvenes, el rango etario al que va dirigida la propuesta es de 18 a 31 años, sin excepción: “Algunos chicos no lo entienden y han venido acompañados por gente más grande que se ofrece a pagar la entrada, pero no son aceptados. Aquí no se trata de una acción comercial, sino de concientización. Los miércoles no buscamos recaudar un peso”, sostiene el encargado del lugar. Para evitar a los “vivos”, a todos los que ingresan, con su carnet de vacunación en la mano, se les pide nombre y número de documento. “Fue tanta la gente que vino que, a las cuatro y media de la tarde ya dábamos turnos para las diez de la noche. Estuvo todo muy organizado para que nadie se enojase”, dice Vinciguerra.

La promoción fue un suceso y cientos de chicos se acercaron ya vacunados contra el Covid para dar una vuelta en karting Gentileza Interlagos Karting

Protocolos

La organización y la prevención sanitaria es fundamental para poder recibir a tanta gente en pocas horas. Desde ya, el uso de barbijos es obligatorio y los aspirantes a pilotos deben mantener rigurosa distancia al ingresar. “Una persona arma los grupos que luego ingresan al hall, pisan una alfombra sanitizada y se les toma la temperatura. Todos deben colocarse alcohol en las manos antes de llegar a la zona de boletería. Les hacemos mantener una rigurosa distancia, así que parece un liceo militar. Luego hay tres postas que va organizando a los grupos por turnos. Todos se sientan en mesas del snack y nadie puede caminar por las instalaciones, salvo para ir al baño. Luego los ubicamos en un lugar abierto y les explicamos las normas de comportamiento, los sistemas de seguridad y cómo manejar. Además, los instruimos con respecto al significado de las banderas”, enumera el hombre que forma parte de Interlagos desde antes de su inauguración.

Cada uno de los pilotos amateurs debe colocarse una cofia descartable y se les sugiere que lleguen con su propio casco, aunque la empresa cuenta con más de 300 que son rigurosamente desinfectados con sustancias específicas y dejados en descanso por varias horas antes de volver a ser utilizados. Los comandos, volantes, pedales, butaca y apoyacabeza de cada karting también son sanitizados luego de su uso. Dentro de las instalaciones de Interlagos se recibe a solo al 40 por ciento de la capacidad total para evitar aglomeraciones. El resto de los participantes debe esperar afuera. La reglamentación implementada en medio de la pandemia es similar durante los días de la promoción como con los visitantes que abonan su ticket.

Dada la buena acogida de la propuesta, el próximo miércoles 8 de septiembre, a partir de las 15, estará reservado para aquellas personas comprendidas entre los 30 y 40 años, siempre que cumplan los requisitos y bajo la misma modalidad de presentación de certificado de vacunación. De esta forma, los karts estarán disponibles para una franja etaria de más edad y muy consumidora de este entretenimiento.

Frente a la Usina 9 de Julio, los jóvenes aguardan el ingreso a la pista de kartings Gentileza Interlagos Karting

“Muchos nos preguntan cuánto dinero nos pone el Gobierno para hacer esto y la respuesta siempre es negativa. Lo hacemos por convicción. Creemos que es un buen incentivo para que quienes no están convencidos, se convenzan. Buscamos que, en lugar de juntarse en una fiesta clandestina, se vengan a andar en karting y con la vacuna aplicada”, finaliza Santiago Vinciguerra, quien forma parte de ese plantel estable que pone en marcha la pista de lunes a lunes y que mañana será el anfitrión de la última jornada gratuita que busca romper con esa sensación de inmunidad que tienen muchos jóvenes reticentes a la vacunación contra el Covid.

Kartings Interlagos: Avenida de los trabajadores y Ortiz de Zárate, frente a la Usina 9 de julio, Puerto de Mar del Plata.