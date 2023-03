Jorge Sampaoli: "Ante el Atlético hay que salir de la desesperación e incomodidad"

El entrenador del Sevilla FC, Jorge Sampaoli, aseguró que contra el Atlético de Madrid, rival en esta jornada de LaLiga Santander, deberán centrarse en mejorar su juego y en dejar atrás la anarquía que fruto de la "despeseración e incomodidad" está apareciendo en su equipo últimamente.

"La desesperación que se genera a nivel del momento del equipo, del club o la grada, odo eso se traslada al campo y nos hace vulnerables. Si no respetamos planes y formas, somos anárquicos y perdemos nuestra capacidad. Hay que salir de la desesperación y la incomodidad", manifestó en rueda de prensa.

Para Sampaoli, el equipo está en una situación a la que no está acostumbrado. "Estamos con muchos incovenientes y todo eso te genera una anarquía del pensamiento cuando ves que no puedes ganar. Lo que veo de este equipo es que cuando está junto y organizado es competitivo y, cuando no, es un equipo débil", añadió.

De ahí que ante el Atlético quiera ver a su equipo más centrado. "Es un partido en el que tenemos que aportar mucho más al juego para incomodar a un rival que tiene un proyecto consolidado. Pero están intentando darle una vuelta a su forma de sorprender a los rivales y le está dando bastante resultado", comentó sobre los 'colchoneros'.

"Sabemos que jugamos contra un buen equipo y tenemos que llevar el partido desde nuestra idea de juego para encontrar superioridades. Si entramos en disputas de imprecisiones y de sofoco, ahí ellos son muy buenos y saldremos perdiendo", reconoció el técnico hispalense.

Preguntado por Marcos Acuña y el hecho que hiciera una bola con el papel de instrucciones en el partido contra Osasuna (derrota en casa por 2-3), manifestó que no le dio "mucha trascendencia", si bien habló de ello con el jugador.

"No fue determinación mía, ese papel lo escribió un miembro del cuerpo técnico y eran instrucciones para que el equipo no perdiese, intentando que no pasara la acción como en la que Abde hizo el gol. Me podría enojar con Marcos, pero creo que es fruto de la desesperación", valoró.

Quien no estará, por sanción, ante el Atlético es un Fernando que recibió 4 partidos de castigo por sus palabras al árbitro. "Es una nueva incomodidad en un lugar donde venimos repitiendo incomodidades por sanciones o lesiones. Lamentarse sobre lo ocurrido ya es tarde", manifestó.

"Tenemos que ir parcheando muchos inconvenientes por la ausencia de jugadores. Estamos jugando dos competiciones con un solo central, por lo que tenemos que ver qué hacemos para poder jugar con esto. Telles juega de central pero no está acostumbrado a eso, como Gudelj. Estamos padeciendo por no tener especificidad, ahí perdemos como equipo. Tratamos de solucionar eso", reconoció.

Europa Press