Jorge Sampaoli: "Nos falta tener más furia y contundencia"

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, analizó este martes que al equipo le falta "tener más contundencia" y "furia" para "ratificar su dominio" de los partidos "en el resultado", antes de un partido "importante" y "definitorio" ante Osasuna en los cuartos de final de la Copa del Rey.

"Es un partido importante, difícil también. Hay que hacer un análisis global y poner al mejor equipo para afrontar un partido definitorio en un estadio difícil", expresó el técnico argentino en la rueda de prensa previa al duelo de este miércoles (22.00 horas).

Sampaoli recalcó que avanzar a semifinales en el torneo "jerarquizaría al club", aunque pidió no "dejar de lado" que el sábado tienen un nuevo partido de LaLiga Santander "con jugadores que vienen sumando muchos minutos, algo que "puede generar merma de rendimiento".

"Como tenemos tan poco futbolistas tenemos que ver que un partido no nos perjudique al siguiente. Ocampos solo tuvo 20 minutos de juego real, está entrenando bien, pero no tiene ritmo de competición. Papu (Gómez)está muy cerca de volver, pero todavía no está bien. Delaney tuvo una lesión más seria y le falta algo más de rodaje para competir este tipo de partidos tan definitorios", avanzó sobre el estado de la plantilla, que cuenta también con la baja de Fernando.

Ante este cansancio generalizado, el argentino insistió en que "tienen que jugar los jugadores que estén al cien por cien, más allá de los nombres propios". "Si se gana, estará bien, si se pierde, seguramente, la elección será mala. Esperamos que no se sienta tanto el partido de mañana para el del sábado", deseó.

"Necesitamos generar y tener mas contundencia en relación al dominio que tenemos. Tanto dominio y llegar asta el final con el partido empatado, es que nos obliga a tener más furia. Nos falta ese grado de contundencia para ratificar el dominio en el resultado", analizó Sampaoli sobre el rendimiento y el momento actuales del conjunto hispalense, ya fuera del descenso en Liga tras vencer (1-0) al Cádiz.

Ese último encuentro dejó "algún tipo de fatiga" en la plantilla, que puede ser un problema para enfrentarse a Osasuna. "Presionan muy bien y ganan muchos duelos, por eso es un desafío importante para nosotros. Tenemos que consolidar el crecimiento de nuestra idea, con obstáculos más difíciles", advirtió.

"Osasuna tiene una gran agresividad y buena organización, mucha velocidad, transitan muy bien. El tema de no haber jugado en casa ningún partido de Copa trataremos que no afecte en nuestra competitividad", expresó sobre el encuentro para el que se prevén 3º y lluvia. Sin embargo, Sampaoli no cree que el frío les genere "inconveniente", por lo que reiteró que no puede ser "una excusa" ante un rival "que está esperanzado por llegar a las semifinales con la temporada que está haciendo".

El técnico abordó todo lo relacionado con el mercado sevillista y valoró positivamente la inminente llegada de Jeff Reine-Adélaïde. "Es un volante con mucha dinámica, buen desnivel. Es un volante mixto con llegada y talento, nos puede aportar cuantitativa mente y ojalá cualitativamente. Tiene condiciones para ayudarnos en un lugar del campo en el que estamos 'justitos", celebró.

"Yo no decido si la plantilla está cerrada. No decido quien llega o quien no llega. El club sabe muy bien lo que quise y lo que quiero, pero yo no lo determino. El mercado todavía sigue abierto, cuando finalice se verá cual es la plantilla definitiva y haremos balance. No tengo constancia de salidas ni de entradas, yo solo entreno a los jugadores que tengo hoy en el vestuario", agregó.

En concreto, trató la situación de Adnan Januzaj, sin apenas minutos, a pesar de su "talento". "Pero hay una distancia entre lo que necesito de él y lo que él piensa que me puede dar. Todo es cuestión de tiempo, ojalá nos acerquemos, porque es jugador del Sevilla. Tengo la obligación de sacar lo mejor de él", analizó.

Finalmente, no quiso opinar sobre las "conductas" de del director deportivo del club, Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi', cuando gana y pierde el equipo. Tiene un gran sentimiento por el club. Demasiado tengo con mis malas conductas como para hablar de las de los demás", sentenció.

Europa Press