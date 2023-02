kashkari, de la fed, mantiene expectativas de alzas tasas en 5,4% tras informe de empleo

(Actualiza con detalles, citas)

Por Lindsay Dunsmuir

7 feb (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de Mine√°polis, Neel Kashkari, dijo el martes que la Reserva Federal probablemente tendr√° que subir las tasas de inter√©s al menos a un 5,4% para controlar la inflaci√≥n, ya que el √ļltimo informe de empleo de enero muestra que las medidas adoptadas hasta ahora han hecho poco por mellar el mercado laboral.

"Creo que nos ha sorprendido a todos", dijo Kashkari en una entrevista con la cadena CNBC, refiriéndose al informe de empleo publicado el viernes, en el que el Gobierno de Estados Unidos informó de más de medio millón de nuevos puestos de trabajo.

"Me dice que, hasta ahora, no estamos viendo mucha huella... en el mercado laboral... es bastante tenue hasta ahora, así que no he visto nada todavía para rebajar mi trayectoria de tasas".

Kashkari, una de las autoridades del banco central estadounidense más agresivas en su valoración de hasta dónde deben subir las tasas de interés, dijo hace un mes que preveía que el tipo de interés oficial se detenga en 5,4%.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hablará más tarde el martes a las 1740 GMT, con los inversores ansiosos por saber si su evaluación de la economía ha cambiado.

La semana pasada, la Reserva Federal subi√≥ su tasa de inter√©s oficial en un cuarto de punto porcentual, a un rango de entre 4,5% y 4,75%, pero Powell reiter√≥ en ese momento que la Reserva Federal est√° considerando una pausa en el rango de entre 5% y 5,25%, el que considera como suficientemente restrictivo en su lucha contra la inflaci√≥n, que se sit√ļa en m√°s del doble del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

Sin embargo, el informe de empleo de enero dio al traste con las expectativas de los inversores de una pausa más temprana, después de que la economía creó muchos más puestos de trabajo de lo esperado y la tasa de desempleo cayó al 3,4%, la cifra más baja desde 1969.

Kashkari se√Īal√≥ otras preocupaciones que emanaban de un mercado laboral tan fuerte, incluido un sector servicios muy robusto y unos salarios que siguen creciendo a un ritmo superior al que es coherente con el objetivo de inflaci√≥n de la Fed, en un momento en el que se supone que el ciclo de subidas de tasas m√°s agresivo de la Fed en 40 a√Īos est√° minando la demanda de la econom√≠a.

"Es dif√≠cil imaginar que se vaya a ver un crecimiento muy fuerte del empleo mientras el crecimiento de los salarios se modera y eso es lo que estoy buscando" Dijo Kashkari. "No hemos visto ning√ļn progreso hasta ahora, pr√°cticamente ning√ļn progreso en los servicios b√°sicos excluyendo a la vivienda, y eso est√° muy ligado al mercado laboral".

El lunes, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que el banco central podr√≠a tener que elevar los costos de endeudamiento m√°s de lo previsto, dado el inesperado aumento del empleo, y se√Īal√≥ que, aunque una subida de tasas de medio punto porcentual no era su caso base, podr√≠a considerarse.

Kashkari también se mostró preocupado por la posibilidad de que la relajación de las condiciones financieras complique la tarea de la Reserva Federal. "Al margen, sí me preocupa individualmente. No creo que sea bueno que las tasas hipotecarias hayan vuelto a bajar... dificulta nuestro trabajo de equilibrar la economía".

(Reporte de Lindsay Dunsmuir Editado en espa√Īol por Javier L√≥pez de L√©rida y Ricardo Figueroa)

Reuters