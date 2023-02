La defensa de Alves cuestiona los indicios contra él y las acusaciones piden mantenerlo en prisión

16/02/2023 El abogado de Alves Cristóbal Martell (1i) y la aboagada de la acusación particular Ester García López (2d), durante la vista de apelación por el recurso a la prisión provisional del futbolista Dani Alves, en la Audiencia de Barcelona, a 16 de febrero de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). La Audiencia de Barcelona celebra una vista para abordar el recurso a la prisión provisional del futbolista Dani Alves por presuntamente agredir sexualmente a una mujer en la discoteca Sutton. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha detallado que el jugador no estará presente en la vista, solo los abogados de las partes y la fiscal. Alves está en prisión provisional sin fianza desde el 20 de enero y su abogado, Cristóbal Martell, presentó un recurso en el Juzgado de Instrucción 15 --que investiga el caso-- pidiendo que quede en libertad provisional hasta el juicio, mientras que la Fiscalía y la acusación particular, que representa a la denunciante, quieren que siga encarcelado. POLITICA EUROPA PRESS/D.Zorrakino. POOL - Europa Press