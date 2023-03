La demanda del príncipe enrique contra grupo editor del daily mirror se juzgará en mayo

LONDRES, 8 mar (Reuters) - La demanda del príncipe Enrique de Inglaterra contra el editor del periódico Daily Mirror por presunta piratería telefónica irá a juicio en mayo, según dictaminó el miércoles un juez del Tribunal Superior de Londres.

El duque de Sussex es una de las numerosas personalidades públicas cuyas demandas contra Mirror Group Newspapers (MGN) serán examinadas en el juicio.

El juez Timothy Fancourt dictaminó el miércoles que el caso de Enrique, que alega una recopilación ilegal de información por parte de periodistas de MGN entre 1996 y 2011, debe formar parte del juicio.

David Sherborne, abogado que representa a Enrique y a los otros demandantes, dijo anteriormente al tribunal que el príncipe sería "el único testigo" al que se recurriría en su caso, lo que planteaba la posibilidad de que suba al estrado para declarar.

Fancourt dijo el miércoles que creía que Enrique "no llegaría a un acuerdo" en su caso, basándose en lo que dijo en su declaración como testigo -que aún no se ha hecho pública-, así como en "todo lo que ha dicho fuera de este proceso".

El caso de Enrique contra MGN, iniciado en 2019, es uno de los varios que está presentando actualmente contra periódicos británicos, incluida una demanda similar contra News Group Newspapers, editor del ya desaparecido News of the World y de The Sun.

También ha demandado por difamación a Associated Newspapers, editora del Mail on Sunday, por un artículo en el que afirmó que Enrique intentó mantener en secreto los detalles de su lucha legal para recuperar su protección policial.

El hijo menor del rey Carlos es una de las muchas personalidades -entre ellas el cantante Elton John y las actrices Elizabeth Hurley y Sadie Frost- que han presentado demandas contra Associated Newspapers alegando escuchas telefónicas y otras violaciones de la intimidad.

(Reporte de Sam Tobin; editado en español por Carlos Serrano)

