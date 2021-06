La expresidenta del Senado de Bolivia respalda la tesis del "golpe de Estado" ante la Fiscalía

La expresidenta del Senado de Bolivia Adriana Salvatierra ha respaldado la tesis del supuesto golpe de Estado en la naci贸n andina tras las elecciones de 2019 y ha insistido en que Jeanine 脕帽ez asumi贸 la Presidencia de manera ilegal.

En una declaraci贸n voluntaria ante la Fiscal铆a, Salvatierra ha presentado "un conjunto de documentos" en los que "establece de forma fehaciente" que en Bolivia se produjo un golpe de Estado que se "materializ贸" en un "simulacro de sesi贸n" en la Asamblea Legislativa que llev贸 a la asunci贸n "ilegal" de la Presidencia, "sin cumplir los procedimientos constitucionales".

"Creo que el pueblo boliviano merece conocer la verdad y quienes estamos seguros de ella no nos abstenemos de declarar y, por el contrario, acudimos de forma transparente a la Justicia", ha defendido a su entrada al Ministerio P煤blico, seg煤n ha recogido el diario boliviano 'Los Tiempos'.

Salvatierra era la presidenta de la C谩mara Alta boliviana el 10 de noviembre, cuando dimiti贸 el expresidente Evo Morales. Tras su dimisi贸n, se produjo una cascada de dimisiones, entre ellas la de Salvatierra. Tambi茅n abandonaron sus cargos el vicepresidente, 脕lvaro Garc铆a Linera; el primer vicepresidente de la C谩mara Alta, Rub茅n Medinaceli; y el presidente de la C谩mara de Diputados, V铆ctor Borda. Las dimisiones dejaron a 脕帽ez, en aquel momento segunda vicepresidenta del Senado, como la 煤nica autoridad que no abandon贸 su cargo.

La declaraci贸n de Salvatierra tiene lugar despu茅s de que la Iglesia Cat贸lica boliviana haya publicado un documento sobre lo ocurrido en el marco de la crisis pol铆tica de 2019. En el documento, de 25 p谩ginas, la Conferencia Episcopal de Bolivia da su versi贸n de los hechos y explica su papel en la toma de poder de 脕帽ez. Seg煤n su posici贸n, "se hallaba jur铆dicamente habilitada" para asumir la presidencia del Senado y despu茅s la de Bolivia.

La expresidenta del Senado ya neg贸 esa versi贸n y asegur贸 que 脕帽ez, en prisi贸n preventiva desde hace meses, acusada de sedici贸n, terrorismo y conspiraci贸n por su rol en la crisis, fue elegida "antes" y que nunca le ofrecieron el puesto.

Seg煤n explic贸, renunci贸 a su cargo despu茅s de hablar con Morales y Garc铆a Linera al poco tiempo despu茅s de la dimisi贸n de estos. "Ellos me transmitieron que las Fuerzas Armadas no aceptaban la sucesi贸n constitucional". "Dijimos que es imposible que se pudiera dar paso a una sucesi贸n constitucional. Con un razonamiento claro: si Morales y Garc铆a Linera renuncian para que cese la violencia y las Fuerzas Armadas manifiestan que incluso con la sucesi贸n conmigo no va a cesar la violencia, mi participaci贸n en la sucesi贸n no era una soluci贸n", insisti贸.

