La Solución de Infraestructura Inteligente Velodyne Lidar Gana el Premio Smart 50 Award

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunció hoy que su solución de infraestructura inteligente, impulsada por Bluecity, fue elegida ganadora del premio Smart 50 Award de 2021, que reconoce la innovación de la solución en aplicaciones de ciudades inteligentes. Los premios, presentados por Smart Cities Connect, tienen un proceso de revisión altamente competitivo y destacan a los 50 proyectos de ciudades inteligentes más transformadores del mundo.

La solución de infraestructura inteligente de Velodyne ayuda a los gobiernos a resolver algunos de sus problemas de infraestructura más desafiantes y omnipresentes. Esta solución combina los sensores lidar premiados de Velodyne y el poderoso software de inteligencia artificial (IA) de Bluecity para monitorear las redes de tránsito y los espacios públicos. Genera análisis de datos y predicciones en tiempo real a fin de mejorar la eficacia del flujo de tránsito y de personas, fomentar la sostenibilidad y proteger a los usuarios vulnerables de carreteras.

La solución de infraestructura inteligente se implementa en varias ciudades de América del Norte, incluidas Quebec y Columbia Británica, con próximas instalaciones en Nueva Jersey. Para calificar para un premio Smart 50 Award, las soluciones deben haber logrado resultados a escala local o equivalente.

La solución de infraestructura inteligente de Velodyne crea un mapa de carreteras e intersecciones en 3D en tiempo real para proporcionar analítica y monitoreo del tránsito exactos, lo cual no es posible lograr con otros tipos de sensores como cámaras o radares. Recopila datos de forma confiable en cualquier condición lumínica y climática, admite el funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año y protege la privacidad de las personas. La solución impulsa la seguridad mediante analítica multimodal que detecta a los distintos usuarios de las carreteras, incluidos los vehículos, peatones y ciclistas. Puede predecir, diagnosticar y abordar las dificultades de seguridad de la carretera, con lo que ayuda a las municipalidades y demás clientes a tomar decisiones fundadas para aplicar medidas correctivas.

“El premio Smart 50 Award reconoce la solución de infraestructura inteligente de Velodyne como uno de los 50 mejores ejemplos de tecnología de ciudades inteligentes en funcionamiento en el mundo”, comentó Jon Barad, vicepresidente de Desarrollo Comercial de Velodyne Lidar. “El premio demuestra cómo este enfoque innovador basado en lidar puede transformar las carreteras y la infraestructura de transporte en ciudades inteligentes, creando comunidades sostenibles y más seguras”.

La gala de premios Smart 50 Award se llevará a cabo en Washington, D.C. este próximo octubre, junto con la conferencia Smart Cities Connect.

