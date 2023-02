Lambán asegura que el PSOE no pondrá "ningún palo en la rueda" para el proyecto de la nueva Romareda

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha ratificado que su partido, el PSOE, "no podrá ningún palo en la rueda" para el proyecto del nuevo campo de fútbol en la Romareda, "lo que sí hará es decir su opinión y no ocultar a los ciudadanos la visión" que, como partido, tiene de todo lo que está ocurriendo en torno al Real Zaragoza y "pensado siempre en lo mejor" para el club.

Se ha manifestado así en declaraciones a los medios de comunicación, en la ciudad turolense de Alcañiz, donde ha participado en el acto de colocación de la primera piedra de la futura residencia.

Lambán ha sido preguntado por su tuit del viernes pasado, en el que afirmó: "El proyecto deportivo de los nuevos dueños del @RealZaragoza no parece muy exitoso. Sus planes de negocio, con la complicidad activa de @zaragoza_es, sí que van viento en popa. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Pero, al menos, que lo hagan todo legal".

El presidente aragonés ha explicado, a colación: "Quiero muchísimo al Real Zaragoza, me preocupa mucho" lo que le ocurre y "en el tuit decía algo tan obvio como que el proyecto de los nuevos dueños, desde el punto de vista deportivo, no está siendo un éxito y esto no es un juicio de valor, es una obviedad".

También afirmaba que, en su opinión, "parece ser que las cosas les pintan mejor a los inversores desde el punto de vista económico, a la luz de un planteamiento del Ayuntamiento de Zaragoza que es muy ventajoso para los nuevos dueños", al tiempo que sostenía, igual que ha indicado en ocasiones anteriores, "que es bueno que por parte del Ayuntamiento se hagan las cosas con la legalidad que está establecida".

Lambán ha aprovechado para dirigirse a los aficionados, de los que ha sostenido que es lo mejor que tiene el club, "una afición fantástica, encomiable", y quienes, a su entender, "tiene que separar el grano de la paja y pensar quién es responsable para bien o para mal de la situación que atraviesa el club".

