Laporta quita "importancia" a las palabras de Matías Messi: "No afecta en nada a la relación con Leo"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, quiso restar este jueves "toda importancia" a las palabras de Matías, hermano de Leo Messi, recordando que ya se ha "disculpado" y que "no afectan en nada a la relación" con el actual delantero del Paris Saint-Germain francés.

En una conversación en 'Twitch' este miércoles, Matías Messi afirmó que el equipo catalán "se empezó a conocer" por su hermano porque antes de su llegada "no lo conocía nadie" y "era más conocido el Real Madrid", y que si volvían al club iban a hacer "una buena 'limpieza'", echando incluso al propio Laporta.

"Le quito toda importancia, se ha disculpado y lo que ha dicho es comprensible. No afecta en nada a la relación entre el Barça y Leo. Mi sensación es de máxima comprensión, no le daría más vueltas y menos cuando ha pedido disculpas, que se agradece. Es el hermano de Leo y fue muy triste como acabó todo", zanjó Laporta en rueda de prensa.

Además, el dirigente eludió hablar de una posible vuelta del '10'. "Es obvio que es patrimonio del Barça y estamos muy orgulloso de haber tenido un jugador de su nivel, el mejor del mundo y seguramente el mejor de la historia, pero no me hagáis hablar de él. Es jugador del PSG y no quiero comentar nada sobre jugadores de otros por respeto al jugador y al PSG", sentenció.

Europa Press