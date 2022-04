Las instalaciones del Grupo de Vehículos de Eaton reducen el impacto ambiental con nuevas tecnologías y sistemas

GALESBURG, Michigan--(BUSINESS WIRE)--abr. 21, 2022--

La empresa de administración de energía Eaton anunció hoy que su Grupo de Vehículos ha certificado el 88 % de sus instalaciones globales como establecimientos “sin desechos a vertederos” (Zero-Waste-To-Landfill, ZWTL), tras haber reducido la cantidad de desechos que van a los vertederos en un 55 % desde 2019. Eaton define ZWTL como el logro constante de una tasa de desvío de desechos a vertederos del 98 % a través de la reutilización, el compostaje, el reciclaje o la incineración, pero solo si el calor generado por la incineración se recolectó y usó para crear más energía que la que se utilizó en el proceso de incineración.

Eaton’s Vehicle Group is using a mobile centrifuge method to remove swarf generated during metal-cutting processes. (Photo: Business Wire)

“Estamos muy orgullosos de cómo nos hemos unido para mejorar nuestras instalaciones de fabricación, al aprovechar la tecnología para mejorar la eficiencia energética, minimizar el impacto ambiental y acercarnos a un futuro sin carbono”, expresó Sunil Bhandari, vicepresidente de Operaciones Globales del Grupo de Vehículos de Eaton. “Nuestro compromiso con la sostenibilidad es parte de nuestra misión principal de mejorar la calidad de vida y el medioambiente de quienes cuentan con nosotros en la actualidad y en las próximas décadas”.

Para reducir los residuos, el Grupo de Vehículos se centra en cuatro áreas principales: reutilización, reciclaje, conversión de residuos en energía y residuos a vertederos.

Separar las virutas del agua y reciclarlas evita que lleguen a los vertederos

Uno de los proyectos clave en estos esfuerzos es el proyecto de rectificado de virutas del Grupo de Vehículos, que está en proceso de implementación en todos sus sitios globales que realizan operaciones de rectificado.

Las virutas son un subproducto que se genera durante los procesos de corte de metales en los que los fluidos como aceites, refrigerantes y agua se mezclan con partículas finas de metal y medios de filtración. Las virutas son uno de los flujos de residuos más difíciles de reciclar, pero el Grupo de Vehículos ha logrado grandes avances en el desvío de residuos de virutas de los vertederos.

A través de asociaciones con proveedores, el Grupo de Vehículos implementa un proceso de centrifugado móvil que separa los materiales. Luego, el fluido se reutiliza en los procesos de fabricación y las partículas de metal se reciclan, lo que genera ahorros en los costos. Una prueba de reciclaje de virutas en 2019 desvió 500 toneladas al vertedero y se está trabajando para expandir esta solución para acelerar el progreso de ZWTL.

El Grupo de Vehículos está encontrando oportunidades de reutilización para eliminar el lodo creado durante el proceso de enchapado al reciclar el contenido de metal, lo que elimina la necesidad de desecharlo en un vertedero. También se está trabajando para desarrollar un proceso de filtración más eficiente para eliminar los lodos y reutilizar el agua para posteriores enchapados.

Además, se está avanzando significativamente en la segregación de la basura general. Habitualmente, la basura se genera a partir de la falta de conocimiento de las oportunidades de reciclaje y el uso de materiales no reciclables. En un esfuerzo por evitar que el papel, el metal y los plásticos reciclables terminen en la basura, el Grupo de Vehículos está trabajando para mejorar la educación sobre las oportunidades y los procedimientos de reciclaje. En esta misma línea, el Grupo de Vehículos se asegura de que todos los embalajes que utilice sean reciclables y alienta a sus proveedores a hacer lo mismo.

“Para que estos esfuerzos alcancen todo su potencial, estamos educando a nuestros equipos sobre los métodos correctos de reciclaje y estamos solicitando información sobre cómo identificar problemas y nuevas áreas de oportunidad”, expresó Bhandari.

Esfuerzos de conservación del agua que causan un impacto significativo en sitios globales

Con la implementación de diversas iniciativas innovadoras, el Grupo de Vehículos ha reducido el consumo de agua en sus sitios globales en un 14 % desde 2019, al posicionarlo correctamente para lograr su objetivo de que no se generen aguas residuales para 2030.

Para reducir el consumo de agua y mitigar los contaminantes, el Grupo de Vehículos está instalando sistemas de aguas residuales con tecnologías de ultrafiltración y ósmosis inversa en varias de sus instalaciones. Los sistemas tratan y reutilizan el agua para fines industriales. Algunas instalaciones también gestionan las aguas pluviales al aumentar la permeabilidad de su propiedad, disminuir las tasas de escorrentía para reducir la erosión y plantar flora nativa que no requiera riego. Además, se están instalando grifos automáticos con sensor de flujo en las instalaciones globales del Grupo de Vehículos para permitir la reutilización del agua del enfriador utilizada durante las operaciones diarias.

Obtenga más información sobre el compromiso de Eaton con la sustentabilidad en su último Informe de sostenibilidad.

Obtenga más información sobre cómo Eaton está ayudando a sus clientes a conservar recursos y reducir su huella de carbono.

Eaton es una compañía de administración de energía que se dedica a mejorar la calidad de vida y a proteger el medioambiente para las personas de todo el mundo. Nos guía nuestro compromiso con hacer las cosas correctamente, operar de manera sostenible y ayudar a nuestros clientes a administrar la energía, tanto hoy como en el futuro lejano. Al aprovechar las tendencias mundiales de crecimiento en torno a la electrificación y digitalización, aceleramos la transición del planeta hacia las energías renovables, ayudamos a resolver los desafíos de administración de energía más apremiantes del mundo y hacemos lo que es mejor para las partes interesadas y para toda la sociedad.

Eaton, una empresa fundada en 1911, opera en la NYSE desde hace casi un siglo. En 2021, nuestras ganancias fueron de 19 600 millones de USD y prestamos servicio a clientes de más de 170 países. Para obtener más información, visite www.eaton.com. Síganos en Twitter y LinkedIn.

