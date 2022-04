Lasso niega la existencia de un acuerdo para la excarcelación del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha negado la existencia de un acuerdo con la bancada de Unión por la Esperanza (Unes) para la excarcelación del exvicepresidente Jorge Glas, tras un polémico 'habeas corpus' por parte de la Justicia.

"¿Qué pacto? ¿Qué ha recibido el Gobierno a cambio? Nada. ¿De qué pacto hablamos?", ha señalado el mandatario ecuatoriano, agregando que es "un rumor", y que este supuesto pacto político "no existe, no ha existido y probablemente jamás existirá", según ha informado el diario 'El Universal'.

Además, ha señalado que la decisión judicial que permite la excarcelación del exvicepresidente, que según Lasso ha cometido "actos deshonestos", está "plagada de demostraciones de que no ha cumplido con la ley", pero que "es un demócrata y le toca respetar los fallos judiciales".

Pese a ello, el Gobierno ecuatoriano ha presentado una apelación al fallo. "Lo que buscaron fue sorprender a las autoridades que poco tiempo tuvieron para argumentar pero ahora hay una apelación ante la Corte de Santa Elena", ha dicho el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en una entrevista con Teleamazonas.

Lasso defendió esta misma semana la independencia de poderes en Ecuador, por lo que garantizó que no intervendría en contra de la decisión judicial que liberó al exvicepresidente. "No creo que uno deba hacer daño usando el poder", dijo.

Asimismo, el mandatario reconoció que en los últimos días había recibido sugerencias para intervenir y frenar dicha liberación, si bien aseguró que no intervendría en las decisiones judiciales como, según denunció, sí hizo el expresidente Rafael Correa, con quien Glas se desempeñó como 'número dos'.

"Muchas personas me han dicho: No, Guillermo, lo que tu argumentas, sobre la democracia y la independencia está bien, pero no en este caso", reconoció Lasso, quien sin embargo recordó que en su día se criticaba a Correa "cuando intervenía en la justicia".

Glas ha salido este domingo de prisión después de que un juez del cantón Santa Elena, en el oeste del país, le haya concedido el 'habeas corpus', tras haber permanecido en la cárcel por cuatro años y medio.

Sobre el fuera vicepresidente de Rafael Correa, y también de Lenín Moreno, pesaban dos sentencias en firme por casos de asociación ilícita y cohecho, y tenía abierto un proceso por ser supuesto coautor de un delito de apropiación indebida de fondos públicos.