Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (12 de abril)

La agenda del martes 12 de abril estados unidos -el instituto americano del petróleo (api) publica su informe de inventarios semanales en estados unidos. -los gobernadores de la fed lael brainard y thomas barkin hablan en seminarios. mercados globales actualizados armas químicas- grupos de civiles huían de las zonas del este de ucrania en previsión de una ofensiva rusa, mientras kiev afirmaba que estaba comprobando informaciones según las cuales las fuerzas rusas habían utilizado armas químicas en la asediada ciudad portuaria de mariúpol. zelenski ue- el presidente ucraniano, volodímir zelenski, instó a la unión europea a imponer sanciones a todos los bancos rusos y al petróleo ruso, y a fijar un plazo para poner fin a las importaciones de gas ruso. "no podemos esperar... necesitamos decisiones contundentes, y la ue debe tomarlas ya. deben sancionar el petróleo y a todos los bancos rusos... cada estado de la ue debe establecer los plazos para rechazar o limitar las fuentes de energía (rusas) como el gas", dijo. rusia petróleo- los datos de producción y exportación de petróleo que suele publicar mensualmente el ministerio de energía de rusia han sido suspendidos, informó la agencia de noticias interfax, citando una carta de un servicio de análisis afiliado al ministerio. metales- a las 1213 gmt, el oro al contado sumaba un 0,28%, a 1.960,91 dólares la onza, mientras que, a las 1228 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) ganaba un 0,14% a 10.212 dólares la tonelada. petróleo- a las 1214 gmt, el crudo referencial brent subía un 4,73%, a 103,09 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos ganaba un 4,28%, a 98,33 dólares por barril. mercados europa- las bolsas europeas caían a su nivel más bajo en casi una semana debido a la creciente preocupación por el aumento de la inflación, el incremento de las infecciones por coronavirus en china y las consecuencias de la prolongada guerra en ucrania. el índice paneuropeo stoxx 600 cedía un 0,52%, a 455,90 unidades a las 1153 gmt. mercados asia- las acciones chinas se recuperaron en las operaciones de la tarde y cerraron al alza, ya que las esperanzas de que se suavicen las restricciones del covid-19 en algunas zonas piloto impulsaron los sectores del turismo y los bienes de consumo, mientras que las expectativas de apoyo político a la economía elevaron el ánimo. el índice referencial del mercado ganó un 1,95%, a 4.179,97 puntos, mientras el shanghai composite sumó un 1,46%, a 3.213,32 unidades. en japón el nikkei cedía un 1,81%, a 26.334,98 puntos. lo que hay que saber del lunes ucrania mariúpol- ucrania dijo que decenas de miles de personas probablemente murieron en el asalto de rusia a la ciudad de mariúpol, en el sureste del país, mientras que la defensora de los derechos humanos del país acusó a las fuerzas rusas en la región de torturas y ejecuciones. méxico- el presidente andrés manuel lópez obrador celebró su victoria la víspera en un inédito referendo revocatorio que él mismo promovió y acusó nuevamente a la autoridad electoral de socavar la participación de los ciudadanos, que respondieron fríamente al llamado del mandatario. de acuerdo a datos del instituto nacional electoral (ine), con el 99,8% del escrutinio, la opción "que siga" cumpliendo con su mandato llegó a casi un 92%, aunque la participación fue del 17,7%, lejos del 40% necesaria para ser vinculante. algo más de un millón de personas votaron para que lópez obrador no continuara, frente a los más de 15 millones que lo apoyaron.

FED- El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, dijo que no se opondría necesariamente a que las tasas de interés se sitúen en un nivel neutro de entre el 2,25% y el 2,5% para finales de año, un ritmo que requeriría un par de alzas de 50 puntos básicos en las próximas reuniones. "Cincuenta es obviamente digno de consideración; tal vez sea muy probable incluso si se quiere llegar a un nivel neutral en diciembre", dijo Evans al Club Económico de Detroit. Sin embargo, añadió, la Fed no debería subir las tasas tan rápido que no tenga tiempo suficiente para evaluar las presiones inflacionarias y ajustar la política monetaria en respuesta.

PETRÓLEO- La OPEP dijo a la Unión Europea que las sanciones actuales y futuras a Rusia podrían crear una de las peores crisis de suministro de petróleo de la historia y que sería imposible reemplazar esos volúmenes, y señaló que no bombearía más. Funcionarios de la Unión Europea mantuvieron conversaciones en Viena con representantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo en medio de pedidos para que el grupo aumente la producción y mientras la UE considera posibles sanciones al petróleo ruso.

ARGENTINA- Los dueños de camiones de Argentina iniciaron una huelga comercial por tiempo indefinido en reclamo de un aumento de las tarifas que cobran por el transporte de granos, que no afectaba por el momento la actividad agroexportadora pese a ser una época clave de la cosecha. La protesta, impulsada por alzas en los precios de los combustibles, comenzó a la medianoche e implica no trasladar granos a los puertos de Argentina, uno de los mayores exportadores mundiales de soja y maíz.

WALL ST- Cerró a la baja porque los inversores empezaron una semana corta por las vacaciones buscando evitar el riesgo, ya que el alza de los rendimientos de los bonos pesó sobre los valores de crecimiento líderes del mercado antes de datos claves de inflación. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 413,04 puntos, o 1,19%, a 34.308,08 unidades, el S&P 500 perdió 75,75 puntos, o 1,69%, a 4.412,53 unidades y el Nasdaq Composite bajó 299,04 puntos, o 2,18%, a 13.411,96 unidades.

ELON MUSK- El presidente ejecutivo de Tesla Inc reveló que había abandonado un plan para unirse al directorio de Twitter Inc, justo cuando estaba a punto de comenzar su período, en la más reciente maniobra del hombre más rico del mundo que desafía las normas corporativas. Musk reveló la semana pasada que había aceptado un puesto en el directorio de Twitter, en contradicción con una presentación regulatoria que había publicado un día antes en la que se describía a sí mismo como un inversor pasivo. (REUTERS VV JL/)