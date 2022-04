LO ÚLTIMO: Fiscal de Ucrania identifica a 10 militares rusos

Los acontecimientos más recientes de la guerra en Ucrania:

___

KIEV, Ucrania — La fiscal de Ucrania identificó el jueves a 10 militares rusos a los que acusó de atrocidades en el suburbio de Bucha, en Kiev.

La fiscal general Iryna Venediktova dijo en Facebook que los 10 soldados de la 64ta Brigada Separada de Fuerzas Terrestres de Fusileros Motorizados de Rusia que ocuparon Bucha estuvieron “involucrados en la tortura de personas pacíficas”. La funcionaria no dijo específicamente que su oficina hubiera presentado cargos criminales e hizo un llamado al público para ayudar a recabar evidencia.

Los 10 sospechosos incluyen desde un general hasta soldados rasos. El gobierno ruso niega tener civiles como objetivo. El presidente ruso, Vladimir Putin, honró recientemente el trabajo de la brigada y Venediktova indicó que él es responsable de las acciones de los soldados como su comandante en jefe.

“Durante la ocupación de Bucha, tomaron como rehenes a civiles desarmados, los mataron de hambre y sed, los mantuvieron de rodillas con las manos atadas y los ojos vendados, se burlaron de ellos y los golpearon”, dijo Venediktova.

Agregó que los soldados rusos amenazaron con dispararles a los rehenes y saquearon casas.

El secretario general de la ONU, António Guterres, visitó Bucha el jueves y pidió una investigación exhaustiva de posibles crímenes de guerra. Las autoridades ucranianas han dicho que están investigando miles de posibles crímenes de guerra, incluido el asesinato de civiles, el bombardeo de infraestructura civil, tortura, delitos sexuales y el uso de armas prohibidas.

___

TOKIO — El canciller alemán Olaf Scholz defendió la compra que hace Alemania de gas y otros combustibles fósiles a Rusia.

Durante una visita a Japón el jueves, Scholz dijo que “es un desafío que muchos países europeos, incluida Alemania, dependan de las importaciones de recursos fósiles de Rusia”.

Indicó que su gobierno tiene como objetivo terminar con las importaciones de carbón y petróleo rusos este año. Agregó que “lo mismo pasará con el gas, pero ese es un proceso que requerirá más tiempo”.

Cuando se le preguntó si le preocupaba que Rusia pudiera dejar de enviar gas a Alemania, como lo hizo esta semana con Polonia y Bulgaria, Scholz reconoció que “cualquier interrupción tendría consecuencias para la situación económica”.

Dijo que esta también era la razón por la que hasta ahora no se han impuesto sanciones a los suministros de energía de Rusia, y agregó que esto se decidió “en estrecha cooperación con nuestros socios, quienes también son exportadores de energía y, por lo tanto, en una posición de partida diferente, como Estados Unidos”.

___

SOFÍA, Bulgaria — El primer ministro búlgaro, Kiril Petkov, dijo durante una visita a la ciudad ucraniana de Borodyanka que espera que los legisladores búlgaros acuerden la próxima semana enviar asistencia militar a Ucrania.

Petkov tenía previsto reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en Kiev más tarde el jueves. Después de ver el daño causado a Borodyanka durante el avance ruso, declaró que “no podemos ser indiferentes. No podemos decir que este es un problema de Ucrania, no podemos decir que algunas personas están muriendo, pero eso no nos interesa”.

Criticó el argumento de algunos políticos en Bulgaria de que negar la ayuda militar a Ucrania traería la paz más rápido.

“Si este es el precio de la paz, si el Estado ruso continúa disparando y nadie puede defenderse, ¿es esta la paz que queremos?”, señaló Petkov.

___

ZAPORIYIA, Ucrania — Testigos y autoridades locales dicen que al menos tres personas, entre ellas un niño, resultan heridas por el impacto de un proyectil en una zona residencial de la ciudad de Zaporiyia, en el sur de Ucrania. Es el primer ataque sobre zonas habitadas de la urbe desde el inicio de la invasión rusa.

Según su relato, cerca del lugar atacado no había instalaciones militares.

Pavlo Zhukov, funcionario de los servicios de emergencias, dijo a The Associated Press en el lugar del ataque el jueves, que el proyectil fue alcanzado por un sistema antiáereo ucraniano y que, si el impacto hubiese sido directo, los daños habrían sido mucho mayores.

Varias viviendas quedaron destruidas o dañadas. Un perro murió a causa de la metralla.

El incidente coincidió con el avance de las fuerzas rusas a la ciudad industrial, que ha sido un paso crucial para las personas que huían de Mariúpol y de otras ciudades ocupadas.

___

KIEV, Ucrania -- Las autoridades de Mariúpol alertan sobre las condiciones de insalubridad de la arrasada ciudad portuaria y dicen que suponen un “peligro mortal” para los residentes que siguen allí.

El gobierno de la ciudad dijo en un mensaje en la app de mensajería Telegram que “podrían registrarse epidemias mortales debido a la ausencia de un suministro de agua y alcantarillado centralizados, a la descomposición de miles de cadáveres bajo los escombros y una escasez catastrófica de agua potable y alimentos”.

Según los funcionarios, la vida de las 100.000 personas que permanecen en Mariúpol, de los 450.000 habitantes que tenía antes de la guerra, puede estar en peligro por enfermedades como el cólera y la disentería.

La publicación de Telegram citó al alcalde, Vadym Boychenko, diciendo que “los invasores no pueden proporcionar alimentos, agua y medicinas a la población, o simplemente no están interesados en hacerlo". El regidor agregó que “las condiciones de vida en Mariúpol, que está en ruinas, son medievales” y que “se necesita una evacuación inmediata y total”.

___

BERLÍN — Alemania registra más de 1.700 delitos relacionados con la guerra en Ucrania, en su mayoría daños a la propiedad e insultos, dice la policía.

El grupo Mediendienst Integration dijo el jueves que una pesquisa de las autoridades alemanas mostró que los delitos afectaron principalmente a personas de origen ruso o ucraniano, o a sus propiedades.

Según el grupo, se notificaron más de 160 casos de violencia física y se abrieron 170 investigaciones por el uso del símbolo “Z”, que en algunos contextos se considera una muestra de apoyo a Moscú por su guerra en Ucrania, que Alemania califica de ilegal.

Alemania tiene una notable población de migrantes de la antigua Unión Soviética y, desde el inicio de la invasión el rusa el 24 de febrero, ha recibido a cerca de 400.000 refugiados ucranianos.

___

KIEV, Ucrania — El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, visita zonas dañadas por el avance ruso en las afueras de la capital de Ucrania, Kiev.

Hablando con reporteros en varios puntos de su recorrido el jueves, Guterres instó a Moscú a cooperar con la Corte Penal Internacional tras el hallazgo de civiles muertos en lugares que en su día estuvieron controlados por las fuerzas rusas, algunos de ellos baleados y maniatados.

Guterres afirmó además que los “civiles siempre pagan el precio más alto" en cualquier guerra.

“Cuando veo estos edificios destruidos, debo decir lo que siento. Imagino a mi familia en una de estas casas que ahora están destruidas y ennegrecidas. Veo a mis nietas huyendo presas del pánico, a parte de la familia asesinada", dijo. “Por ello, la guerra es un absurdo en el siglo XXI. La guerra es el mal. Y cuando uno ve estas situaciones, el corazón, por supuesto, está con las víctimas".

“Cuando hablamos de crímenes de guerra, no podemos olvidar que el peor de los crímenes es la guerra en sí", agregó.

___

LEÓPOLIS, Ucrania — Fotografías satelitales analizadas por The Associated Press muestran que el fuego ruso se está intensificando en una planta metalúrgica convertida en el último reducto de la resistencia ucraniana en la ciudad de Mariúpol.

Las imágenes de Planet Labs PBC tomadas el miércoles muestran que los ataques concentrados han causado daños considerables al edificio central de la acería Azovstal.

Se estima que junto a los alrededor de 2.000 combatientes ucranianos que resisten, unos 1.000 civiles se refugian en el enorme complejo de la era soviética, que cuenta con un laberinto de instalaciones subterráneas construidas para soportar los ataques aéreos.

Los rusos consideran que Mariúpol, una estratégica ciudad portuaria en el Mar de Azov, es una pieza crucial en la guerra.

Las nuevas imágenes se hicieron públicas mientras el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, visita Ucrania. Tiene previsto reunirse con el presidente, Volodomyr Zelenskyy, para abordar sus esfuerzos para negociar con Moscú la apertura de un corredor para evacuar a la población civil de la sitiada ciudad.

___

BRUSELAS — El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dice que Finlandia y Suecia serían recibidos con los brazos abiertos si deciden unirse a la alianza militar de 30 naciones y que el proceso de ingreso podría ser bastante rápido.

Las declaraciones de Stoltenberg el jueves coinciden con el aumento del apoyo público a la entrada de Finlandia y Suecia a la OTAN en respuesta a la guerra de Rusia en Ucrania. Según las especulaciones de los medios nacionales, podrían presentar su solicitud a mediados de mayo.

Stoltenberg señaló que “es su decisión. Pero si deciden solicitarlo, Finlandia y Suecia serán muy bien recibidas, y espero que el proceso avance rápidamente".

___

LONDRES — La Armada de Rusia mantiene su capacidad para atacar objetivos en la costa de Ucrania tras la pérdida de dos de sus buques de guerra, según el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña.

En un reporte de inteligencia publicado el jueves, las autoridades británicas apuntaron que alrededor de 20 buques rusos, incluyendo submarinos, operan actualmente en la zona del Mar Negro.

El ministerio explicó sin embargo que Moscú no ha podido reemplazar al crucero lanzamisiles Moskva, que se hundió a principios de mes en el Mar Negro, porque el Bósforo está cerrado a todos los navíos de guerra no turcos.

Rusia perdió también el buque de desembarco Saratov, que fue destruido por explosiones y un incendio el 24 de marzo.

___

KIEV, Ucrania — El Estado Mayor de Ucrania dice que Rusia está incrementando el ritmo de su ofensiva en el este del país, con la que busca hacerse con el pleno control de las regiones de Donetsk y Luhansk y abrir un corredor terrestre a Crimea.

Las tropas de Moscú “están desplegando un fuego intenso” en casi todas las direcciones, afirmó el Estado Mayor en su reporte diario el jueves, que agregó que la “mayor actividad se observó en dirección a Slobozhanske y Donetsk".

Los ataques a Járkiv, la segunda mayor ciudad del país, también continuaron, apuntó el informe, que destacó la movilización de más efectivos a la ciudad de Izyum. En Donetsk, los soldados rusos se centraban en rodear a las fuerzas ucranianas.

En las últimas 24 horas, las tropas ucranianas repelieron seis ataques en las regiones de Donetsk y Luhansk, según el Estado Mayor.

___

KIEV, Ucrania — Fallecen cuatro civiles y otros cuatro resultan heridos en las últimas 24 horas en la región ucraniana de Luhansk, dice su gobernador, Serhiy Haidai.

Los bombardeos rusos destruyeron además 10 viviendas en la ciudad de Popasna, apuntó Haidai el jueves en la app de mensajería Telegram.

“El ejército ruso atacó zonas residenciales de la región de Luhansk 29 veces con aviones, lanzamiento de proyectiles múltiples, artillería y morteros", agregó. “El enemigo atacó Popasna y Lysychansk en 10 ocasiones, e Hirske en cuatro muy largas".

___

KIEV, Ucrania — Una serie de explosiones sacuden las inmediaciones de una torre de televisión en la ciudad ucraniana de Jersón el miércoles en la noche e interrumpen, al menos temporalmente, la emisión de canales rusos, según reportaron medios de ambos países.

La agencia noticiosa estatal rusa RIA Novosti dijo que sobre la ciudad se dispararon misiles y cohetes que procedían del noroeste, donde están las tropas ucranianas.

Jersón está ocupada por las fuerzas rusas desde casi el inicio de la invasión.

Ukrayinska Pravda, un diario online, reportó que los ataques causaron un incendio y cortaron la emisión de las televisoras rusas.

RIA Novosti apuntó que la transmisión se reanudó más tarde. De acuerdo con la agencia, las cadenas rusas empezaron a emitir desde la ciudad la semana pasada.

Rusia está decidida a reforzar su control sobre la ciudad, pero los residentes han seguido protestando contra la ocupación en las calles.