Los ingresos de comcast superan las estimaciones, en medio de tendencia de corte de los servicios por cable

Por Helen Coster y Eva Mathews

26 ene (Reuters) - Los ingresos del cuarto trimestre de Comcast Corp superaron el jueves las expectativas de Wall Street, ya que la empresa de medios de comunicaci贸n registr贸 una demanda continua en sus parques tem谩ticos y experiment贸 un modesto aumento de suscriptores de banda ancha fuera de las regiones afectadas por el hurac谩n Ian.

Los ingresos totales aumentaron un 0,7%, a 30.550 millones de d贸lares. Esta cifra super贸 las estimaciones de los analistas de 30.320 millones de d贸lares, seg煤n datos de Refinitiv.

Una recuperaci贸n m谩s amplia del entretenimiento al aire libre, sumada a un repunte del gasto publicitario en sus cadenas durante el Mundial de f煤tbol y las elecciones estadounidenses de noviembre, contribuyeron a impulsar los ingresos de la empresa.

Los ingresos por cable crecieron un 1,4%, a 16.640 millones de d贸lares, incumpliendo por poco las estimaciones de los analistas de 16.670 millones de d贸lares.

Comcast perdi贸 440.000 abonados de video en el trimestre, menos que la baja estimada por Factset de 548.000, debido a que contin煤a la tendencia de cortar los servicios de televisi贸n por cable.

La empresa tambi茅n perdi贸 26.000 clientes de banda ancha en el trimestre, frente a la baja estimada por Factset de 40.000 clientes. Si se excluyen las zonas afectadas por el hurac谩n Ian, que azot贸 Florida a finales de septiembre, la empresa registr贸 una ganancia neta de 4.000 clientes de banda ancha.

La competencia de operadores inal谩mbricos como T-Mobile US Inc y Verizon Communications Inc, que ofrecen servicio de internet dom茅stico 5G que los usuarios pueden elegir en lugar de conexiones de banda ancha, ha supuesto una amenaza para operadores de cable como Comcast.

Los ingresos de la unidad de medios NBCUniversal de Comcast aumentaron un 2,6%. La empresa inform贸 de 20 millones de abonados de pago a su servicio de reproducci贸n de contenidos por internet Peacock, frente a los 15 millones de octubre.

Las ventas publicitarias de NBCU crecieron un 4%, a 2.860 millones de d贸lares, y los ingresos de los parques tem谩ticos aumentaron un 12%, a 2.110 millones de d贸lares.

Los ingresos netos cayeron un 1,1% a 3.020 millones de d贸lares en el cuarto trimestre.

Excluyendo 铆tems, la empresa gan贸 82 c茅ntimos por acci贸n. (Reporte de Helen Coster en Nueva York y Eva Mathews en Bengaluru; Editado en Espa帽ol por Ricardo Figueroa)

Reuters