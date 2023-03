Manuel Gustavo Posada publica la ficción 'El documento Zumárraga', basada en sus investigaciones históricas

El "orgullo por sus raíces" ha sido el motivo que ha llevado al autor mexicano Manuel Gustavo Posada Ruiz a publicar la ficción histórica 'El documento Zumárraga'; una obra que "está hecha para que al lector le surja la inquietud por investigar los elementos que he plasmado en ella, para que conozca más acerca de la Virgen de Guadalupe mexicana, teniendo en cuenta que en México se dice popularmente que todo mexicano es guadalupano, no importando si se es católico, judío, protestante o agnóstico".

Según ha indicado el autor en una nota de la editorial Círculo Rojo, "prácticamente todos los mexicanos conocemos a la Virgen de Guadalupe y es un símbolo nacional que identifica a los mexicanos en cualquier parte del mundo. La virgen de Guadalupe es tan importante en la idiosincrasia mexicana, que en ella se conjuntan varios puntos de vista a la vez, desde el artístico, el histórico, el religioso, hasta el místico y la identidad de toda una nación".

El sello de autoedición apunta que el lector "va a encontrar puro entretenimiento". "La novela no está escrita para educar, sino para entretener al lector. Es una invitación a leer, divertirse, a olvidarse un rato de las presiones cotidianas que se viven en las grandes ciudades, como la Ciudad de México, y que también se fomente la inquietud por la investigación al respecto. Y, si además de entretener, puede servir como un documento educativo, pues mejor qué mejor. Creo que ese sería un objetivo que todo escritor quisiera de sus obras. Enseñar entreteniendo, sin aburrir al lector", ha detallado el autor.

El libro parte del asesinato del historiador Joaquín Isunza, a quien un hombre ataviado como fraile franciscano le ha robado un documento antiguo, oculto durante siglos, firmado por fray Juan de Zumárraga.

Es entonces cuando el doctor en Historia Juan Manuel Arango, el mejor amigo de Isunza, "se ve involucrado en la investigación, puesto que un misterioso hombre llamado 'El rector' ha secuestrado a los cuatro sacerdotes postulantes de la causa de canonización de Juan Diego Cuauhtlatoatzin, el indígena vidente y mensajero de la Virgen de Guadalupe, y ha amenazado con matarlos si el arzobispo no desiste en su proceso de canonización, enviando extraños enigmas para evitar a toda costa la canonización del indio y no dar con el sitio donde permanece escondido el documento. Sin embargo, no estará solo, ya que lo acompañará una joven iconóloga que le ayudará a descifrar unos extraños símbolos impresos en los sacerdotes".

Con un "ritmo trepidante" según la firma editorial, 'El documento Zumárraga' "sumerge al lector desde la primera página en un mundo de misterios religiosos y artísticos, leyendas y tradiciones, mitos y realidades, en torno a las apariciones de la Virgen de Guadalupe mexicana, cuyo final impactará hasta al más desconfiado".

"Con una trama interesante y una prosa adictiva, Manuel Gustavo Posada Ruiz nos lleva a conocer los misterios que envuelven a la Villa de Guadalupe, así como las exquisitas obras de arte y los laberínticos túneles que esconde en sus entrañas la Catedral Metropolitana de México, con lo que impide al lector soltar la novela, hasta no haberla concluido", han añadido.

Europa Press