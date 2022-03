Mary Kay Inc. vuelve a comprometerse con la gestión responsable y sostenible del agua tras el Día Mundial del Agua 2022

Dallas--(business wire)--mar. 25, 2022--

El agua es esencial para la vida en todas sus formas y para el desarrollo continuo de un futuro saludable y sostenible. Según el Foro Económico Mundial, los riesgos medioambientales y el impacto sobre los ecosistemas y recursos naturales siguen siendo uno de los principales riesgos mundiales.

En este Día Mundial del Agua, Mary Kay Inc. vuelve a comprometerse con la gestión responsable y sostenible del agua al garantizar la disponibilidad continua de agua como un recurso esencial para satisfacer las necesidades del medioambiente y las comunidades de todo el mundo.

El agua está en el corazón de la estrategia de sustentabilidad de Mary Kay y es crucial para sus procesos de fabricación. La implementación de buenos principios de administración del agua es fundamental para que en Mary Kay alcancemos nuestras metas de sustentabilidad. Nos esforzamos por garantizar que el uso del agua en las necesidades humanas y económicas no interrumpa los ciclos sostenibles del agua ni cause daños continuos a la naturaleza y la biodiversidad. Los esfuerzos recientes para administrar el agua en las instalaciones de Mary Kay incluyen:

“Como defensora de la sustentabilidad global, Mary Kay se dedica a desempeñar un papel importante en los esfuerzos colectivos para no dañar el medioambiente y asegurar que las comunidades y las economías prosperen”, dijo Deborah Gibbins, directora de Operaciones de Mary Kay Inc. “Mary Kay continuará construyendo sobre su progreso y trabajará hacia su compromiso de reducir la utilización de agua en nuestros procesos de fabricación en un 30 % para el año 2030 en comparación con la referencia de 2020 por kilogramo a granel producido. Lograr la certificación principal de la Alliance for Water Stewardship (AWS, Alianza para la Administración del Agua) de las instalaciones de fabricación de Mary Kay en EE. UU. y China, lo que nos ayudará a acercarnos a nuestras metas”.

Varios componentes clave de la década de acción de Mary Kay incluyen:

Para leer más sobre el compromiso de Mary Kay con la sustentabilidad, visite marykayglobal.com/sustainability y descargue la estrategia de sustentabilidad global de Mary Kay, Enriqueciendo vidas hoy para un mañana sustentable.

Acerca de Mary Kay Inc.

Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper las barreras laborales para las mujeres, fundó la empresa de belleza de sus sueños en 1963 con un objetivo: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se convirtió en una empresa de miles de millones de dólares que cuenta con un equipo de ventas formado por millones de miembros independientes en casi 40 países. Como compañía mundial de desarrollo empresarial, Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres en su viaje hacia la independencia económica a través de la educación, la tutoría, la promoción, la creación de redes y la innovación. Mary Kay se dedica a investigar la ciencia detrás de la belleza y a crear productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y perfumes de vanguardia. Mary Kay cree en la filosofía de enriquecer vidas hoy para tener un mañana sostenible, en asociarse con organizaciones de todo el mundo que se enfocan en promover la excelencia empresarial, en apoyar la investigación del cáncer, en promover la igualdad de género, en proteger a las sobrevivientes del abuso doméstico, en embellecer nuestras comunidades y en animar a los más pequeños a seguir sus sueños. Para más información, ingrese a marykayglobal.com, encuéntrenos en Facebook, Instagram, y LinkedIn o síganos en Twitter.

Acerca de The Nature Conservancy

The Nature Conservancy es una organización mundial dedicada a la conservación de las tierras y aguas de las que depende toda forma de vida. Con la ciencia como guía, creamos soluciones innovadoras en tierra para enfrentar los desafíos más difíciles del mundo de modo que la naturaleza y las personas puedan prosperar en forma conjunta. Estamos abordando el cambio climático mediante la conservación de tierras, aguas y océanos a una escala sin precedentes, y ayudando a hacer que las ciudades sean más sustentables. Al trabajar en más de 79 países, empleamos un enfoque de colaboración que involucra comunidades locales, gobiernos, el sector privado y otros socios. Para conocer más, visite www.nature.org o siga a @nature_press en Twitter.

