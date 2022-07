Mechaal, García y De Arriba no pasan a las finales de 5.000 y 800 de los Mundiales de Eugene

El atletismo español no tuvo una positiva jornada este jueves en los Campeonatos del Mundo que se están disputando en Eugene (Estados Unidos) después de que ni Adel Mechaal, en los 5.000 m, Mariano García y Álvaro de Arriba, en los 800, Manu Quijera, en jabalina, y Pablo Torrijos, en triple salto, pasasen a sus respectivas finales.

Mechaal tenía ante sí el duro reto de intentar superar las series de los 5.000. El fondista, que dio positivo en coronavirus antes de la cita y que no pudo correr el 1.500, buscó sus opciones, pero finalmente se vino abajo en las vueltas finales y se quedó lejos.

Su carrera era de nivel y aunque había esperanzas por tener la séptima mejor marca de los participantes (13:06.02), el catalán no tuvo opciones. Buscó estar en cabeza desde el inicio e incluso supo aguantar cuando los africanos avivaron el ritmo para situarse en la tercera plaza a falta de cuatro vueltas. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, terminó por ceder posiciones a falta de una vuelta y sólo pudo ser undécimo con 13:36.48 y fuera de la final.

"Al inicio me he encontrado muy bien, había descansado para este día y en el primer 3.000 iba muy cómodo aunque el ritmo era bastante tranquilo. A partir del último 1.000 iba en cabeza y cuando los favoritos han cambiado, he intentado ir, pero no me entraba oxígeno y veía que no podía, las piernas me pesaban cinco kilos más cada una", indicó Mechaal en declaraciones facilitadas por la RFEA.

Tampoco hubo suerte en el 800 con las opciones de Mariano García y Álvaro de Arriba que no pudieron acceder a la lucha por las medallas. El murciano, campeón del mundo de la distancia en pista cubierta, erró en su táctica al final y fue sexto en su serie con 1:46.70, mientras que el salmantino fue séptimo en la suya con 1:46.30, siendo decimonoveno y decimoquinto del mundo respectivamente.

"Me he visto bien colocado a falta de vuelta y cuando he visto que el ritmo se 'dormía', he tirado para adelante excesivamente y con el viento en contra. Me he desfondado y me han pasado como 'aviones'", lamentó García. "Me he encontrado un poco atascado después de la serie dura que tuve el miércoles porque ese tipo de carreras me dejan muy 'tocado'. He entrado en 1.46.30 que no está mal, pero una semifinal de un Mundial hay que estar al 200 por 100 y ha faltado un poco esa 'chispa' que hace falta en estos campeonatos", remarcó por su parte De Arriba.

Finalmente, los concursos fueron igualmente esquivos para los intereses españoles. En la jabalina, el debutante Manu Quijera lo tenía complicado, pero además no tuvo su mejor día y sólo pudo lanzar 78.61 metros, lejos de sus 83.28 de este año, para acabar decimoséptimo en una calificación que se cerró en 80.03 metros. En el triple salto, el alicantino Pablo Torrijos tampoco pasó el corte con sólo un mejor salto válido de lo ha podido hacer un salto válido de 16,32 metros, lejos del corte para la final (16.68).