Mercados a.latina-monedas operan mixtas en medio de baja global del dólar; bolsas ganan

Por Froilan Romero SANTIAGO, 30 mar (Reuters) - Las monedas de América Latina registraban un comportamiento mixto el miércoles en medio de un retroceso global del dólar, mientras que las bolsas de valores exhibían leves ganancias, con la atención de los mercados puesta en las conversaciones entre Rusia y Ucrania, aunque con un reducido optimismo. * El dólar bajaba y el euro subía el miércoles, ya que los mercados valoraban positivamente las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, mientras que el yen japonés se recuperaba de sus mínimos en siete años, ya que los operadores especulaban con la posible incomodidad de las autoridades con la reciente debilidad de la moneda japonesa. * El índice dólar, que compara al billete verde frente a una cesta de seis monedas principales retrocedía cerca de un 0,7%. * En tanto, el Kremlin acogió el miércoles con satisfacción el hecho de que Kiev haya expuesto por escrito sus exigencias para poner fin al conflicto en Ucrania, pero dijo que aún no había señales de un avance. * El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a periodistas que Rusia no había constatado nada realmente prometedor ni que pareciera un avance, y afirmó que había un largo periodo de trabajo por delante. * Las alzas eran lideradas por el peso mexicano que cotizaba en 19,8424 unidades por dólar, oscilando alrededor de sus mejores niveles desde mediados de septiembre de 2021, con una ganancia del 0,61% frente al precio de referencia de Reuters del martes. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,35%, a 55.913,94 unidades, después de avanzar en la víspera a un nivel récord, a medida que se desvanecía el optimismo en torno a las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia. * En tanto, peso chileno encabezaba las pérdidas y caía un 0,65%, a 786,90/787,10 por dólar, un día después que el Banco Central elevara la tasa referencial de la economía hasta un 7%, a su nivel más alto desde 2009. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, subía un modesto 0,04%, a 4.916,82 unidades. * "Si bien el alza de 150 puntos (básicos) en la tasa de interés es un salto importante, no cumplió del todo las expectativas del mercado que espera un aumento de un 2% y eso se está reflejando en el comportamiento del peso que, a primera hora, llegó a caer cerca de un 1%", dijo un operador. * "Si ahora se ha recuperado un poco es porque el dólar ha acentuado su baja global y también porque en el inicio de la sesión hubo una sobrerreacción", agregó * El real brasileño perdía un 0,13%, a 4,7622 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo ganaba un 0,26%, a 120.326,73 puntos. * En Argentina, el peso bajaba un 0,13%, a 110,96 por dólar en depreciación regulada por el banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval subía un 0,41%, a 90.332,40 puntos, por tomas de posiciones tras recientes bajas, en una plaza que se mantiene cauta por cuestiones locales y externas. * "Es de suma importancia el desempeño de las medidas económicas (locales) para lograr las metas inflacionarias, cambiarias y de reducción del déficit fiscal (solicitadas por el FMI)", dijo Noelia Bisso de Rava Bursátil. * El peso colombiano se fortalecía un 0,37% a 3.741,25 unidades por dólar, al tiempo que en la bolsa el índice bursátil MSCI COLCAP subía un 0,78% a 1.611,73 puntos. * La moneda peruana, el sol, perdía un 0,21%, a 3,732/3,734 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima ganaba un 0,65%, a 659,56 puntos. Cotizaciones a las 1448 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.136,45 1,03 -7,87 emergentes MSCI América Latina 2.676,05 1,75 27,78 Bovespa Brasil 120.287,48 0,23 14,7536 IPC México 55.905,38 -0,37 4,94 Argentina MerVal 90.421,52 0,505 8,29 COLCAP Colombia 1.611,52 0,77 14,29 IPSA Chile 4.917,41 0,05 14,15 Selectivo Perú 659,14 0,58 28,65 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 4,7557 8,54 17,13 Peso Mexicano 19,8331 3,21 3,32 Peso chileno 787,7 1,52 8,19 Peso colombiano 3.734,87 5,24 +8,80 Sol peruano 3,7320 1,79 +7,08 Peso argentino 110,93 -3,14 -7,43 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires y Vicente Valdivia)