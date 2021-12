Mercados argentinos hacen pausa por toma de utilidades al compás de wall street

BUENOS AIRES, 9 dic (Reuters) - Los activos de Argentina pausaban su andar el jueves por esperadas toma de utilidades tras un firme rally alcista en las anteriores rondas ante el optimismo que se percibe por el diálogo entre el Gobierno y el FMI para buscar un acuerdo de renegociación de deuda a corto plazo.

Esta retracción de precios en bonos y acciones se acoplaban a la debilidad liderada por Wall Street, con reacción adversa en toda la región, mientras se sigue de cerca el avance de la cepa ómicron por América.

"Yo estoy negociando (con el FMI) para llegar a un acuerdo" afirmó en declaraciones a la prensa el presidente Alberto Fernández. "Nosotros no queremos salir del mundo ni incumplir nuestras obligaciones (...) nuestro planteo no es no pagar", sostuvo.

Una delegación del país sudamericano retornará este fin de semana desde Estados Unidos, dijo una fuente del Ministerio de Economía sin dar más detalles, donde por una semana analizan aspectos técnicos para prorratear vencimientos de unos 45.000 millones de dólares, desembolsados por el organismo entre 2018 y 2019 durante la gestión del exmandatario Mauricio Macri.

Analistas creen que las posibilidades de un entendimiento crecen pese a las diferencias entre las partes sobre cómo financiar una consolidación fiscal. Se espera que el anuncio arribe antes de fin de año.

Mientras tanto, se aguarda la presentación de un plan económico plurianual ante el Congreso por parte del Gobierno, quien mediante su ministro de Economía Martín Guzmán defenderá el proyecto de ley del presupuesto 2022 el lunes próximo.

* La deuda extrabursátil soberana pasaba a ceder un 0,3% promedio, tras acumular una mejora del 5,7% en las anteriores cinco rondas, sin contemplar la víspera cuando los mercados locales permanecieron inactivos por un feriado nacional.

* Esto movilizaba al riesgo país del banco JP.Morgan a un lateral incremento de seis unidades, a la zona de los 1.700 puntos básicos hacia las 1530 GMT, lejos del récord ligeramente superior a las 1.900 unidades a finales de noviembre.

* "El rebote alcista de las cotizaciones que teníamos fueron producto de una expectativa de entendimiento/acuerdo con el FMI (...) pero la volatilidad persiste", dijo el agente de liquidación y compensación Neix.

* El índice accionario S&P Merval de Buenos Aires perdía un 1,51%, a 87.897,42 puntos, sin poder sostener una apertura alcista y luego de avanzar un 3,34% en los dos primeros días de la semana.

* Ejecutivos de empresas de Argentina esperan un aumento en sus ventas y en las exportaciones en los próximos 12 meses, revirtiendo la tendencia de los últimos dos años, según reveló una reciente encuesta de expectativas de ejecutivos del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

* En medio de una inflación proyectada en torno al 50% anual, el peso mayorista caía un 0,08%, a 101,50/101,51 por dólar con accionar del banco central (BCRA), entidad que regula a diario la liquidez dado un estricto control cambiario por la fuga de reservas.

* Ante este panorama, el Gobierno lanzó nuevos incentivos por la falta de dólares, al oficializar una modificación al 'Régimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones' establecido en abril, agregando nuevos beneficios a inversiones superiores a los 500 millones de dólares, de acuerdo a lo publicado este jueves en el boletín oficial.

* En los mercados alternativos, por el cual los inversores se hacen de dólares en el exterior, la moneda se movía en las 222,6 por unidad en el bursátil "CCL" y a 198,6 en el "dólar MEP", mientras subía a 197 por dólar en la reducida pero no menos referencial plaza informal o "blue" .

(Reporte de Jorge Otaola; Con la colaboración de Hernán Nessi; Editado por Eliana Raszewski)